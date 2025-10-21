Menopausia sin tabúes: la realidad que viven millones de mexicanas

GENERANDO AUDIO...

A los 50 años, María de Lourdes López, habitante de la Ciudad de México, comenzó a sentir cambios físicos y emocionales que no entendía. Pasó de tener una vida estable a enfrentar ansiedad, insomnio y ataques de pánico, hasta que los médicos confirmaron el diagnóstico: menopausia.

Como ella, el 80% de las mexicanas llega a esta etapa sin información ni acompañamiento médico. En su caso, los síntomas incluyeron bochornos, aumento de peso, metabolismo lento y amenorrea, lo que afectó su salud emocional y física.

“La menopausia es una etapa de la vida de las mujeres que históricamente ha sido silenciada y estigmatizada”, explica Carmen Correa, CEO de Pro Mujer, organización dedicada a la salud femenina.

De acuerdo con sus datos, 9 de cada 10 mexicanas que atraviesan esta fase no reciben atención integral, lo que agrava los síntomas y la calidad de vida.

Entre los principales malestares destacan la ansiedad, depresión, insomnio, bochornos y aumento de peso, que muchas veces se confunden con otros padecimientos. Correa insiste en que el cuidado debe ser integral: “Tenemos que atender la salud física y también la emocional”.

La menopausia se divide en tres etapas: perimenopausia, menopausia y postmenopausia, cuya duración varía según cada mujer. “Vivimos un tercio de nuestra vida en esta etapa; debemos conocerla y entenderla”, explica Correa.

Además, la vida sexual también cambia, pero no desaparece. “Se puede seguir disfrutando; si baja el líbido, hay diferentes opciones de tratamiento”, añade la especialista.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Lourdes lleva casi cinco años en tratamiento hormonal y asegura que hoy vive la menopausia sin miedo: “Ya no estoy peleada con ella; sé que es un proceso que a todas nos toca y que tengo que abrazarla”.

Esta etapa, lejos de ser el fin, puede convertirse en una oportunidad para reconocer y cuidar el cuerpo con información y sin prejuicios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.