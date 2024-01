¿Cómo tratar con personas tóxicas? Experta explica si funciona el “método de la piedra gris”

El “método de la piedra gris“, conocido en inglés como “grey rocking“, es una estrategia para protegerse de personas tóxicas y abusivas. Un especialista de la Clínica de Cleveland establece en qué consiste, en qué escenarios se recomienda ocupar y cuáles son los límites de este mecanismo de defensa.

El “grey rocking” es una forma de desconectarse de interacciones emocionalmente tóxicas, según la becaria de psicología clínica, Brianne Markley.

El también llamado “método de la piedra gris” consiste, precisamente, en comportarse como una vieja y aburrida roca gris. El objetivo es no responder y carecer de interés para disuadir una situación perjudicial.

“Independientemente de cómo elijas hacerlo, estás eligiendo no responder o relacionarte con una persona que es emocionalmente volátil; estás haciendo un esfuerzo consciente para no entrar en esa dinámica”.

El “método de la piedra gris” puede funcionar a corto plazo, sobre todo con personas con un patrón de comportamiento caótico, explosivo o narcisista. Este tipo de personas suelen ser manipuladoras y, al no darles atención, pierden interés.

A largo plazo no se recomienda el “grey rocking“, ya que los sentimientos que se están ocultando hacia la otra persona siguen estando ahí y se debe buscar formas para canalizarlas.

“Puede afectar mentalmente a cualquiera si tiene que hacerlo con frecuencia en sus relaciones (…) Después de todo, el hecho de que no muestres emociones mientras la otra persona se relaja, no significa que no las sientas”.

Dra. Brianne Markley.