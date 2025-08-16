GENERANDO AUDIO...

México aprobó un tratamiento inyectable que reduce el riesgo de infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), según confirmó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual también otorgó otras 210 autorizaciones sanitarias.

El Dr. Ramiro Esparza, médico internista egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG) confirmó que se trata de Apretude (Cabotegravir) y celebró esta decisión por parte de la autoridad mexicana.

“La ventaja de este medicamento es que se puede inyectar cada dos meses y reduce en un 66% el riesgo de adquirir el VIH, mucho mayor que la combinación del tenofovir más emtricitabina, que es el estándar”. Dr. Ramiro Esparza

¿Qué es el cabotegravir para prevenir el VIH?

La Cofepris aprobó el cabotegravir para Profilaxis Pre Exposición (PrEP) para VIH, “una inyección administrada por tu proveedor de salud cada dos meses en vez de una pastilla PrEP que tomas todos los días”, según la descripción oficial de APRETUDE.

“APRETUDE es administrado por un proveedor de salud cada dos meses después de que hayas recibido inyecciones de inicio con 1 mes de diferencia durante dos meses consecutivos”. Apretude

Además, el proveedor recomienda: “Mantente bajo el cuidado de un proveedor mientras recibas APRETUDE. Debes recibirlo según lo programado. Si te vas a saltar tu inyección programada por más de siete días, llama a tu proveedor de inmediato”.

La marca farmacéutica también ofreció tres supuestas ventajas de este fármaco:

La primera PrEP inyectable de acción prolongada para reducir el riesgo de contraer el VIH

Diseñada para ayudar a prevenir de forma continua el riesgo de contraer el VIH cuando se recibe cada 2 meses

Sin pastillas de PrEP diarias que debas recordar mientras recibas tus inyecciones de APRETUDE cada 2 meses

Cabe destacar que este tratamiento inyectable no previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y el paciente debe permanecer VIH negativo para continuar recibiéndolo.

Por otro lado, no se debe aplicar en pacientes que ya tienen VIH o no conoce su estado con respecto al virus, además de evitarlo al ser alérgico al cabotegravir.

APRETUDE puede provocar efectos secundarios como:

Dolor

Sensibilidad

Una masa o bulto endurecido

Hinchazón

Hematomas

Enrojecimiento

Picazón

Calor

Pérdida de sensibilidad en el lugar de la inyección

Absceso

Decoloración

Diarrea

Dolor de cabeza

Fiebre

Cansancio

Problemas para dormir

Náuseas

Mareos

Gases

Dolor de estómago

Vómitos

Dolores musculares

Erupción cutánea

Pérdida del apetito

Somnolencia

Dolor de espalda

Infección de las vías respiratorias superiores

Por esta razón, la marca recomienda acercarse a un proveedor de salud antes de pensar en acceder a este tratamiento inyectable.

Otras autorizaciones sanitarias por parte de la Cofepris

La Cofepris informó el 11 de agosto que, en julio, otorgó un total de 210 autorizaciones sanitarias:

164 para dispositivos médicos

28 para medicamentos

18 para protocolos de investigación clínica

Además del cabotegravir, también se autorizaron medicamentos oncológicos para el tratamiento de cáncer renal: así como para la prevención de eventos relacionados con el esqueleto en pacientes con neoplasias malignas avanzadas con afectación ósea, según el comunicado de Cofepris.

En el rubro de protocolos de investigación clínica, se autorizó un estudio de fase 3 de posibles tratamientos para la atención de pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica.

Además, otros estudios que investigan la calidad y eficacia de medicamentos dirigidos a participantes adultos con diabetes tipo 1 y obesidad o sobrepeso; y participantes adultos con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal.

Entre los dispositivos médicos recientemente autorizados están:

Productos como suturas no absorbibles de acero inoxidable

Prótesis externa adhesiva mamaria

Sistemas para reparación de bíceps

Pruebas moleculares (PCR) para la cuantificación de ADN del virus de Epstein-Barr (VEB)

Sistemas de visualización endoscópica mediante imagen de fluorescencia

Fuente: Cofepris

Asimismo, se autorizó un estudio para evaluar la seguridad y eficacia de un posible medicamento dirigido a pacientes adultos diagnosticados con colangitis biliar primaria.