México cerca de los 5 mil casos de sarampión: Michoacán y Jalisco presentan más casos nuevos en las últimas 48 horas

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

La Secretaría de Salud informó que México reporta 4 mil 737 casos confirmados de sarampión hasta el 29 de septiembre de 2025. De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, los estados de Michoacán (18 casos) y Jalisco (11 casos) se posicionaron como los focos de transmisión más activos.

El documento también rescató que en las últimas 48 horas se notificaron 34 nuevos contagios. Además, el panorama nacional muestra una amplia dispersión del virus, con presencia confirmada en 23 estados y 107 municipios.

El grupo de edad más afectado es el de 0 a 4 años, con mil 175 casos, le siguen los grupos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, lo que evidencia la vulnerabilidad en distintas etapas de la vida. La enfermedad afecta a ambos sexos de manera similar, con un 51.49% de los casos en mujeres y un 48.51% en hombres.

Estados con más casos y defunciones por Sarampión

La situación es particularmente grave en el norte del país.

Chihuahua : 4 mil 326 casos

: 4 mil 326 casos Sonora : 97 casos

: 97 casos Coahuila : 55 casos

: 55 casos Guerrero : 51 casos

: 51 casos Michoacán : 45 casos

: 45 casos Jalisco : 32 casos

: 32 casos Durango : 27 casos

: 27 casos Zacatecas : 21 casos

: 21 casos Sinaloa : 17 casos

: 17 casos Campeche : 14 casos

: 14 casos Tamaulipas : 12 casos

: 12 casos Baja California Sur : 8 casos

: 8 casos Ciudad de México : 6 casos

: 6 casos San Luis Potosí : 6 casos

: 6 casos Oaxaca : 5 casos

: 5 casos Guanajuato : 4 casos

: 4 casos México : 3 casos

: 3 casos Quintana Roo : 2 casos

: 2 casos Tabasco : 2 casos

: 2 casos Nuevo León : 1 caso

: 1 caso Querétaro : 1 caso

: 1 caso Yucatán : 1 caso

: 1 caso Chiapas: 1 caso

El estado de Chihuahua es el epicentro del brote, según el Boletín informativo No. 25, publicado el 26 de septiembre de 2025.

En cuanto a las defunciones, el informe diario más reciente confirma 21 fallecimientos a nivel nacional. De estas muertes, 20 ocurrieron en Chihuahua y una en Sonora. Un dato destacado es que las primeras 15 víctimas mortales no contaban con un antecedente de vacunación documentado, lo que subraya la letalidad de la enfermedad en personas no protegidas.

¿Qué es el sarampión y cómo prevenirlo? La importancia de la vacunación

El sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa. Se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas suspendidas o por contacto directo con secreciones de personas infectadas, y el ser humano es su único reservorio.

El periodo de incubación varía de 7 a 21 días, y una persona puede contagiar el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido (exantema).

Los síntomas iniciales incluyen:

Fiebre alta

Tos

Escurrimiento nasal

Ojos rojos y llorosos

Días después aparecen las características manchas de Koplik (pequeños puntos blancos en el interior de la boca) y, finalmente, un sarpullido maculopapular que comienza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

Las complicaciones pueden ser graves, especialmente en niños pequeños malnutridos, e incluyen neumonía, otitis media y encefalitis, esta última como resultado de la replicación viral o una infección bacteriana agregada.

Según un artículo de la Gaceta UNAM publicado el 8 de septiembre de 2025, la forma más efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación. En México, se utiliza la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, y la doble viral (SR) para sarampión y rubéola. El esquema de vacunación consiste en una primera dosis de SRP al año de edad y una segunda a los 18 meses. La protección óptima se alcanza con dos dosis.

El Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM también señala que las personas de 10 a 39 años deben recibir un refuerzo con una dosis de SR si sus esquemas están incompletos o si no recuerdan cuántas dosis han recibido.

Recomendaciones generales

Ante la situación epidemiológica, la Gaceta UNAM y la Secretaría de Salud emitieron las siguientes recomendaciones: