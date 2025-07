México en Top 5 mundial por muertes de cirrosis ligadas a hepatitis C

GENERANDO AUDIO...

Muertes de cirrosis ligadas a hepatitis C. Foto: Getty

México ocupa el cuarto lugar en el mundo por muertes de cirrosis ligadas a hepatitis C, una enfermedad que es considerada como silenciosa.

¿Qué es la hepatitis C?

Es la inflamación del hígado y puede causar daños en este órgano afectando su funcionamiento. Su tipo es determinado por el virus que lo haya ocasionado; existe la A, B, C, D o E, señala la UNAM. Se dice que la hepatitis C no llegar a presentar síntomas en las personas afectadas hasta después de unos años, lo que puede llevar a un diagnóstico tardío y complicaciones graves como cirrosis o cáncer de hígado.

¿Cómo se contagia la hepatitis C?

La hepatitis C se transmite por contacto con sangre contaminada, sexo sin condón, compartir agujas o dispositivos, así como durante la aplicación de tatuajes o perforaciones con materiales no esterilizados, e incluso, hasta por tratamiento de uñas.

Trabajos para contrarrestarlo

Con respecto a las muertes de cirrosis ligadas a hepatitis C, en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis y la Fundación Mexicana para la Salud Hepática relanzaron el Programa Nacional de Eliminación de este virus, que incluye pruebas y tratamiento gratis en el sector salud público.

“Nosotros contamos con lo necesario para curar por lo menos el 95%; dónde está nuestro reto, es en encontrar a las personas que tienen hepatitis C” Juan Luis Mosqueda Gómez, Dir. Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis, Censida

Hepatitis a nivel nacional

Más de 600 mil personas viven con hepatitis C en México, y eso se puede volver un problema de salud pública que luego conduce a la cirrosis, de ahí que esto sea la cuarta causa de muerte en nuestro país, así lo señala Juan Luis Mosqueda Gómez, Dir. Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis, Censida

¿Cuál es el estado con más casos de hepatitis C, en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en lo que va del año se han registrado 2 mil 430 casos de hepatitis C en todo el país. La entidad con más casos es Baja California, con 651. Sin embargo, hay menos casos a comparación del año 2024.