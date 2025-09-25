GENERANDO AUDIO...

Medicamentos. Foto: Archivo

México se ubica entre los cinco países con mayor mercado de medicamentos ilegales a nivel mundial, junto con Estados Unidos, India, China y Turquía, advirtió Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

De acuerdo con datos de la organización, el mercado de medicinas falsificadas o de procedencia ilícita genera 35 mil millones de pesos anuales en el país. Becerra explicó que la alta densidad poblacional y el mal uso de la inteligencia artificial han detonado el crecimiento de este negocio.

“Estamos dentro de los cinco países que tienen más productos ilegales, pero esto también tiene que ver con que somos un país grande, con 130 millones de mexicanos”, señaló el dirigente, quien destacó que trabajan para frenar la problemática.

El líder farmacéutico exhortó a la población a no comprar medicamentos en el mercado negro, pues además de ser un riesgo para la salud, fortalece al crimen organizado que extorsiona a farmacias locales.

Becerra reveló que las extorsiones y cobros de piso aumentaron 50% en 2025 en la zona oriente del Estado de México y en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lo que ha dejado pérdidas superiores a 50 millones de pesos.

“En algunos casos, por temor de las familias, se decide cerrar el punto de venta”, reconoció el presidente de la Unefarm.

La organización empresarial pidió a las autoridades reforzar las acciones de vigilancia y a los consumidores verificar siempre la procedencia de los fármacos para evitar ser víctimas de la red de medicinas ilegales que coloca a México en el top mundial.