GENERANDO AUDIO...

Chihuahua es la más afectada por el sarampión. FOTO: Shutterstock | Ilustrativa

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que México encabeza la mortalidad por sarampión en América y es el segundo país con más contagios en 2025, de acuerdo con un nuevo informe divulgado este viernes.

Hasta el 9 de septiembre, la OPS contabilizó 4 mil 553 casos y 19 defunciones en México, solo detrás de Canadá en número de casos (4 mil 849) y por delante de Estados Unidos (mil 454).

“El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes”. Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Los más afectados por el brote de sarampión son niños: OPS

La OPS reportó que los brotes de sarampión han afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación, siendo los niños menores de 1 año los más afectados (6.6 casos por 100.000 habitantes), seguidos por los niños de 1 a 4 años (3.6 por 100.000).

“En más del 71% de los casos confirmados, los afectados no estaban vacunados, y en otro 18% no se contaba con información vacunal”. OPS

Situación en México por brote de sarampión

Según los datos proporcionados para la semana 36 de la Secretaría de Salud, el orden de los estados con casos confirmados de sarampión, de mayor a menor número de casos, es el siguiente:

Chihuahua: 4 mil 133 casos Sonora: 87 casos Coahuila: 54 casos Guerrero: 46 casos Durango: 22 casos Zacatecas: 21 casos Michoacán: 15 casos Campeche: 14 casos Sinaloa: 14 casos Tamaulipas: 12 casos Baja California Sur: 8 casos Ciudad de México: 6 casos Oaxaca: 5 casos Guanajuato: 4 casos Tabasco: 3 casos Quintana Roo: 2 casos Chiapas: 1 caso Jalisco: 1 caso Nuevo León: 1 caso Querétaro: 1 caso San Luis Potosí: 1 caso Yucatán: 1 caso

El total de casos reportados es de 4 mil 452.

En el caso del reporte de la Secretaría de Salud, informó que las muertes se concentran en el estado de Chihuahua y solo se registra un fallecido en Sonora.