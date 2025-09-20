México lidera muertes por sarampión en América: van 19 fallecidos, los más afectados son niños
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que México encabeza la mortalidad por sarampión en América y es el segundo país con más contagios en 2025, de acuerdo con un nuevo informe divulgado este viernes.
Hasta el 9 de septiembre, la OPS contabilizó 4 mil 553 casos y 19 defunciones en México, solo detrás de Canadá en número de casos (4 mil 849) y por delante de Estados Unidos (mil 454).
“El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes”.Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.
Los más afectados por el brote de sarampión son niños: OPS
La OPS reportó que los brotes de sarampión han afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación, siendo los niños menores de 1 año los más afectados (6.6 casos por 100.000 habitantes), seguidos por los niños de 1 a 4 años (3.6 por 100.000).
“En más del 71% de los casos confirmados, los afectados no estaban vacunados, y en otro 18% no se contaba con información vacunal”.OPS
Situación en México por brote de sarampión
Según los datos proporcionados para la semana 36 de la Secretaría de Salud, el orden de los estados con casos confirmados de sarampión, de mayor a menor número de casos, es el siguiente:
- Chihuahua: 4 mil 133 casos
- Sonora: 87 casos
- Coahuila: 54 casos
- Guerrero: 46 casos
- Durango: 22 casos
- Zacatecas: 21 casos
- Michoacán: 15 casos
- Campeche: 14 casos
- Sinaloa: 14 casos
- Tamaulipas: 12 casos
- Baja California Sur: 8 casos
- Ciudad de México: 6 casos
- Oaxaca: 5 casos
- Guanajuato: 4 casos
- Tabasco: 3 casos
- Quintana Roo: 2 casos
- Chiapas: 1 caso
- Jalisco: 1 caso
- Nuevo León: 1 caso
- Querétaro: 1 caso
- San Luis Potosí: 1 caso
- Yucatán: 1 caso
El total de casos reportados es de 4 mil 452.
En el caso del reporte de la Secretaría de Salud, informó que las muertes se concentran en el estado de Chihuahua y solo se registra un fallecido en Sonora.