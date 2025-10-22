GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó la presencia de 5 mil 23 casos de sarampión en México con corte al martes 21 de octubre. De esta forma, la República Mexicana se convirtió en el segundo país de América en rebasar los 5 mil casos de dicha enfermedad, después de Canadá.

Asimismo, se han reportado 23 defunciones repartidas en tres estados: Chihuahua, Sonora y Durango, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

¡México rebasa los 5 mil casos de sarampión!

México superó la barrera de los 5 mil casos de sarampión durante la Semana Epidemiológica (SE) 42. Considerando que el primer caso se presentó en la SE 5, el país acumuló dicha cantidad en 37 semanas.

A lo largo del brote de la enfermedad, Chihuahua ha sido la entidad más afectada con 4 mil 402 casos acumulados al momento, es decir, el 87.6% del total.

En total, son 25 los estados afectados por el virus y, en las últimas semanas, estados del Bajío como Jalisco y Michoacán vieron un aumento de casos:

Chihuahua – 4,402 Jalisco – 113 Michoacán – 105 Sonora – 101 Guerrero – 91 Coahuila – 55 Durango – 40 Sinaloa – 23 Zacatecas – 21 Campeche – 14 Tamaulipas – 12 Baja California Sur – 8 San Luis Potosí – 6 Ciudad de México – 6 Oaxaca – 5 Guanajuato – 4 Estado de México – 4 Colima – 3 Quintana Roo – 2 Tabasco – 2 Aguascalientes – 2 Querétaro – 1 Yucatán – 1 Nuevo León – 1 Chiapas – 1

En la SE 42 se han notificado 246 casos probables y 23 casos confirmados; tan sólo el 21 de octubre, se han reportado 5 casos probables, de acuerdo con la SSA.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos, aunque los datos muestran que impacta ligeramente más a las mujeres con el 51.4% frente al 48.6% de casos en hombres.

En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad con mil 264 casos, seguido por el grupo de 20 a 24 con 516, detrás de estos se encuentra el grupo 25 a 29 años con 613 casos.

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reporta la mayor tasa de incidencia con 12.15 casos por cada 100 mil habitantes menores de 4 años, según los datos de la SSA.

También hay 23 muertes por el virus en México

Hasta el momento, México ha registrado 23 defunciones por sarampión a lo largo de 2025; la mayoría de estas también se encuentran en el estado de Chihuahua.

Chihuahua – 21

Sonora – 1

Durango – 1

Cabe destacar que, al menos hasta la Semana Epidemiológica 41, todas las víctimas mortales por el brote de este virus no contaban con un antecedente de vacunación documentado.

La muerte más reciente por sarampión se confirmó en Durango el pasado 25 de septiembre cuando en una persona de sexo femenino, originaria de Chihuahua y perteneciente a la comunidad rarámuri.

En ese momento, no se confirmó que se tratara de una muerte producto del virus; sin embargo, en octubre se confirmó que la joven de 18 años estaba delicada a su llegada a la entidad.

México se acerca a los casos totales de Canadá

Cabe destacar que México ya está a solo 361 casos del registro total de Canadá, el país más afectado por el sarampión durante 2025, según el Boletín bisemanal de Sarampión-Rubéola de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Canadá – 5,006

México – 4,645

Estados Unidos (EE.UU.) – 1,596

Bolivia – 354

Centroamérica – 41

Brasil – 29

Cabe destacar que los datos contemplan los registros existentes hasta el 15 de octubre, por lo que no se contempla que el Gobierno de Canadá habría notificado 5 mil 60 casos hasta la SE 40, según informó el más reciente Boletín Informativo de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.

Tampoco contempla los 5 mil 23 casos confirmados por la Secretaría de Salud este 21 de octubre. Considerando estos datos, no contemplados por la OMS, México estaría a sólo 37 casos del país con mayor incidencia en el continente.

Estrategia nacional de vacunación contra sarampión

David Kershenobich anunció una estrategia de vacunación contra sarampión, consistente en seis puntos fundamentales:

Instalación de puntos de vacunación fijos intra y extramuros

Atención en centros de salud y hospitales regionales

Brigadas móviles (con apoyo de IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, SEDENA, SEMAR y universidades)

Apoyo de radios comunitarias

Materiales en lenguas indígenas

Red de frío asegurada

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

La estrategia también contempla medidas en caso de detectar un caso de sarampión, la cual establece que se debe identificar el área de riesgo cercano y aplicar vacunación inmediata, así como vigilancia activa en una zona de 25 manzanas a la redonda.

Los ciudadanos que deseen consultar dónde vacunarse pueden llamar a la Línea del Gobierno de México al número #079.

