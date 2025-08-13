México registra 4 mil casos de sarampión, es el segundo país con más reportes del continente
México registra 4 mil casos de sarampión, y se convierte en el segundo país con más reportes confirmados sobre esta enfermedad en el continente americano, así lo señala el último Informe Diario del Brote, de la Secretaría de Salud. De acuerdo con los datos compartidos por la dependencia federal, hasta la Semana 30, Canadá ocupa el primer lugar con 4 mil 394 casos.
Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad (931 casos), seguido de 25 a 29 con 539 casos y 30 a 34 años con 442 casos.
Actualización del sarampión en México
Con un total de 4 mil 6 casos confirmados acumulados en el país, la Secretaría de Salud actualiza su anterior reporte (con 3 mil 911). Además, se mantienen las 14 muertes por sarampión.
Estados en México afectados por el sarampión
- Chihuahua: con 3 mil 736 casos confirmados acumulados, y 13 defunciones
- Sonora: con 87 casos confirmados acumulados, y una defunción
- Coahuila: con 47 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Zacatecas: con 21 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Durango: con 22 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Michoacán: con 14 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Tamaulipas: con 12 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Sinaloa: con 13 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Campeche: con 13 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Baja California Sur: con 8 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Guerrero: con 16 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Oaxaca: con 5 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Guanajuato: con 4 casos confirmados acumulados, sin defunción
- Quintana Roo: con 2 casos confirmados acumulados, sin defunción
- San Luis Potosí: con un caso confirmado acumulado, sin defunción
- Querétaro: con un caso confirmado acumulado, sin defunción
- Yucatán: con un caso confirmado acumulado
- Tabasco: con un caso confirmado acumulado
- Nuevo León: con un caso confirmado acumulado
- Chiapas: con un caso confirmado acumulado
De esta manera, México registra 4 mil casos de sarampión y su distribución por entidad federativa destaca la presencia en 20 estados, de los cuales, 85 municipios tienen casos confirmados por esta enfermedad. Chihuahua sigue siendo el más afectado a nivel nacional.
Sarampión en América
Finalmente, la situación epidemiológica en el continente americano, según la Secretaría de Salud y el corte hasta la semana 30, destaca los países más afectados hasta el momento, que son:
- Canadá con 4 mil 394 casos
- México con 3 mil 748 casos (con la actualización de este martes 12 de agosto, la cifra llega a 4 mil 6)
- Estados Unidos con mil 356 casos
- Bolivia con 194 casos
- Argentina con 35 casos