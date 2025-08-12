México registra 493 casos de la viruela símica, más del 90% de los casos son hombres

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Uno TV.

La Secretaría de Salud informó que en México se tienen registrados 493 casos de viruela símica, también conocida como mpox, hasta el último Boletín Epidemiológico con fecha de corte al 2 de agosto. Según las cifras, los más afectados son los hombres, quienes registran más del 99% de los casos.

La mpox es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la mpox (MPXV). Puede causar erupción dolorosa, inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y falta de energía.

Hombres los más afectados por la viruela símica en México

Los datos reportados por las autoridades sanitarias indican un total de 493 casos de viruela símica, de los cuales 489 corresponden a pacientes hombres y cuatro a mujeres. Lo que indica que 99.19% de los pacientes son masculinos y 0.81% pacientes femeninos.

El número total de casos registrados en lo que va de 2025 es 1006.12 % mayor a los reportados en el mismo periodo pero de 2024, donde la cifra llegó a 49.

Tan sólo en la última semana, que va del 27 de julio al 2 de agosto del 2025, en México se reportaron 26 casos; 23 casos más respecto al mismo periodo de 2024.

¿En dónde hay más casos de viruela símica en México?

Las entidades que más casos de viruela símica han registrado en México son:

Ciudad de México: 293 casos

Jalisco: 72 casos

Estado de México: 22 casos

Nuevo León: 19 casos

Veracruz: 17 casos

Foto: Generada con ChatGPT

De acuerdo con la Secretaría de Salud, debido a que la viruela símica no es una enfermedad endémica de México, la transmisión se da por contacto estrecho, es decir, a través de lesiones, flujos corporales, gotitas respiratorias, incluidas relaciones sexuales.

Así como por contacto con objetos contaminados, ropa, ropa de cama, toallas, etcétera, con los flujos del paciente infectado o sus lesiones.

De ahí que una forma de prevención sea evitar el contacto físico con personas infectadas o sospecha de enfermedad y con sus objetos o materiales personales o de atención médica. Así como:

Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial.

Cubrirse nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser.

Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.

Usar cubreboca, tanto para los pacientes como para las personas que están a su alrededor.

Lavar la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer con agua tibia y detergente.

Limpiar y desinfectar superficies contaminadas.

En caso de presentar síntomas, procurar no acercarse a otras personas.

Aislamiento de los pacientes en casa.

Evita acudir a lugares concurridos sobre todo si en ellos podrías tener contacto físico cercano con los demás.

Las autoridades sugieren que ante cualquier sospecha de contagio, lo mejor es acudir a una unidad de salud, donde los médicos podrán llevar a cabo el protocolo determinado para esta enfermedad y el tratamiento a seguir.