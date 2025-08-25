GENERANDO AUDIO...

En México se han registrado 6 mil 923 casos de dengue hasta el 16 de agosto, siendo las mujeres las más afectadas, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Semana 33 de la Secretaría de Salud.

En la región de las Américas, el dengue se ha incrementado en las últimas tres décadas. Actualmente, cerca de 500 millones de personas en esta zona están en riesgo de contraer la enfermedad, según datos de la Secretaría de Salud.

Pero, ¿qué pasa con el dengue en México?

De los seis mil 923 casos, 257 corresponden a dengue grave, tres mil 220 a dengue con signos de alarma y tres mil 446 por dengue no grave.

Tan sólo en la última semana del Boletín, que va del 10 al 16 de agosto, el número de casos de dengue en el país fue de:

Dengue no grave: 278 casos

278 casos Dengue con signos de alarma: 225 casos

225 casos Dengue grave: 15 casos

Las mujeres son las más afectadas

Según las estadísticas los más afectados por el dengue son las mujeres. Para el caso de dengue no grave, las cifras de la Secretaría de Salud indican que las mujeres afectadas suman mil 920, mientras que los hombres son mil 526. En cuanto a dengue con signos de alarma, las mujeres son mil 728 y los hombres mil 492 y de dengue grave, las mujeres que la padecen son 149 y los hombres 108.

Los serotipos de dengue que hasta ahora circulan en todo el continente americano son: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

En cuanto a las entidades más afectadas por esta enfermedad transmitida por vectores, los estados con más casos de dengue no grave registrados son:

Jalisco: 664 casos

Veracruz: 566 casos

Michoacán: 320 casos

Tamaulipas: 231 casos

Tabasco: 199 casos

Los estados más afectados por dengue con signos de alarma, son:

Veracruz: 516 casos

Jalisco: 491 casos

Guerrero: 283 casos

Michoacán: 263 casos

Chiapas: 250 casos

Mientras que las entidades con más casos de dengue grave son:

Jalisco: 39 casos

Veracruz: 35 casos

Chiapas: 27 casos

Guerrero: 20 casos

Michoacán: 18 casos

El dengue es una enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti, el cual está ampliamente distribuido en las Américas.