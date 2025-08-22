Mezclar vinagre con agua oxigenada para limpiar y quitar los hongos de los pies es ¡Peligroso!

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Videos en redes sociales aseguran que mezclar de vinagre con agua oxigenada es un verdadero “milagro” que ofrece múltiples beneficios que van desde combatir los hongos de los pies, hasta desinfectar superficies e incluso blanquear la ropa, pero puede ser peligro, te explicamos los detalles.

La mezcla de productos como el vinagre con el agua oxigenada, o del alcohol con cloro como “remedios” con grandes beneficios han pasado de generación en generación, incluso durante la pandemia estos menjurjes fueron muy socorridos para evitar contagios de COVID-19.

Pero, ¿por qué mezclar vinagre y agua oxigenada?

Es común pensar que si se mezclan varios productos de limpieza se obtendrá mayor efectividad para mantener limpio el hogar o resolver problemas de salud, sobre todo cutáneos, pero cada uno de ellos está elaborado sobre ciertas especificaciones y muchos no son compatibles, por lo que pueden producir sustancias dañinas para la salud de las personas, advirtió Carlos Antonio Rius Alonso, académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Videos virales en redes sociales aseguran que mezclar vinagre y agua oxigenada sirve para:

Quitar hongos de los pies

Eliminar la caspa del cuero cabelludo

Elimina manchas y sarro

Blanquear tenis o ropa

Eliminar musgo de las paredes y pisos

Sin embargo, no todo lo que aparece en redes sobre mezclar vinagre con agua oxigenada es cierto, de hecho, puede ser peligroso, según expertos en química y salud pública.

Mezclar vinagre con agua oxigenada es peligroso y explosivo

Mezclar vinagre y agua oxigenada forma una mezcla que provoca ácido peracético, también conocido como peróxido de hidrógeno, el cual es utilizado en reacciones de polimerización y debe ser manejado con mucho cuidado porque puede ser explosivo.

Además, puede causar reacciones adversas a la salud, tales como:

Irritación en la piel

Irritación en los ojos

Lastimar el sistema respiratorio

Incluso el gobierno de Argentina señala que la exposición a largo plazo puede causar daño permanente en los pulmones.

Pero eso no es todo, la mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, pues se oxida el ácido acético y se obtiene ácido peracético, utilizado en reacciones de polimerización, y debe ser manejado con mucho cuidado, indicó la UNAM.

Lo mejor es no mezclar productos de limpieza y utilizar concentraciones bajas de los productos, ya que de esta forma se garantiza un mayor grado de seguridad en su manejo.