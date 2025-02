GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

La trama central de la película “La sustancia”, donde participa Demi Moore, se basa en la historia de Elisabeth Sparkle, una mujer que se resiste a aceptar la realidad de su edad y recurre a un nuevo medicamento que le promete obtener juventud y una mejor versión de si misma. Sin embargo, no todo sale bien para ella. Lo que le ocurre a la protagonista es en realidad un trastorno relacionado con la personalidad denominado: midorexia.

Pero, ¿qué es la midorexia?

La midorexia es un trastorno que se relaciona con la personalidad. Se presenta en personas cuyas edades oscilan entre los 40 y los 50 años, y se caracteriza por presentar comportamientos poco apropiados para su edad, indicó la María Santos Becerril Pérez, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por lo regular, quienes la padecen invierten buena parte de su tiempo en hacer ejercicio, llevan una alimentación saludable, realizan actividades poco acordes a su edad como el salir de fiesta, y sus relaciones interpersonales y de pareja son con personas más jóvenes que ellos.

A nivel cognitivo, un midoréxico mantiene un pensamiento distorsionado en cuanto a las edades reales, no considera incorrecto mantener una relación de pareja con alguien menor y con quien no tiene muchas afinidades en cuanto a gustos y preferencias.

Mientras que a nivel social, refirió la especialista, muy probablemente tendrá dificultades con la pareja o con los hijos, pues no es agradable para los adolescentes observar que su padre o madre se comportan de manera muy parecida a ellos.

A decir de la especialista, este trastorno podría tener su origen en el área prefrontal del cerebro, donde se encuentra la parte que nos permite tomar decisiones y que nos hace diferentes a otras especies. Es justamente en esa zona que se expresa la personalidad de cada persona.

La midorexia puede estar relacionada con el llamado síndrome de Peter Pan, el cual consiste en negarse a aceptar la edad. Quienes lo padecen son personas arraigadas a su infancia con miedo a crecer y a aceptar los roles que les corresponden por su edad, afectando así su desarrollo personal y sus relaciones.

La midorexia y la búsqueda de la “fuente de la eterna juventud”

Una de las características de quienes padecen midorexia es que buscan la “fuente de la eterna juventud”, es decir, recurren a todo tipo de cirugías estéticas, utilizan diversidad de cremas anti-edad, y se visten con ropa juvenil para aparentar menos edad; echan mano de todo aquello que les permita estar dentro del grupo poblacional joven, aseguró Becerril Pérez.

Un rasgo muy específico en estas personas es que buscan estar a la moda, compran prendas de ese estilo, y es que después de los 40 años generalmente ya tienen un trabajo estable y poder adquisitivo que les permite conseguir la ropa que les agrada.

Una particularidad de estas personas, es que están a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere; son asiduos consumidores de los últimos dispositivos y aplicaciones disponibles en el mercado porque los jóvenes se comunican en ese lenguaje, y si lo que desea es estar en contacto con ellos tienen que adherirse a la forma en la que ellos interactúan.

Es de llamar la atención que quien padece midorexia no se percata de su comportamiento debido a su alto egocentrismo. No obstante, “en algún momento tienen que darse cuenta de la realidad, ya sea en algún evento o con una pareja, donde no tendrán otra alternativa que asumir que física o fisiológicamente su rendimiento ya no es el mismo”, dijo la universitaria.

“Cuando el afectado se da cuenta de su padecimiento, lo ideal sería que acuda a terapia conductual que le permita trabajar con las distorsiones con las que vive y los miedos que pudieran presentarse respecto a asumir su verdadera edad. De igual forma, con este tipo de terapia podría afrontar las consecuencias que conllevan los comportamientos desfasados con su edad fisiológica“, añadió.

¿Por qué ocurre la midorexia?

Para algunas personas es difícil aceptar el paso del tiempo; y se niegan a admitir que los años comienzan a hacer estragos en su físico y que su aspecto luce diferente. Por eso, adoptan “actitudes juveniles” tanto en la forma de vestir como de comportarse, tratando de aparentar que “la edad por ellos no pasa”.

“Podríamos decir que se trata de un trastorno de personalidad enfocado al egocentrismo. Una de las causas es que se ha alargado el período de vida de las personas; alguien con 65 años todavía puede ser muy productiva, por eso es que a los 40 ó 50 años se define todavía como joven”, dijo la experta.

“Otro factor importante, es el miedo al envejecimiento y a lo que esto implica como el pensar en situaciones de duelo y muerte”, agregó.

La midorexia es un fenómeno que existe desde hace muchos años, pero en la actualidad ha tomado mayor relevancia con un carácter exacerbado.

“El que algún miembro de la familia se niegue a crecer no es algo nuevo; sin embargo, en este momento, debido a las dimensiones que han alcanzado las redes sociales en internet, la midorexia se está expandiendo con más rapidez, afirmó la experta.