Mieloma múltiple, un cáncer silencioso que avanza sin dar señales claras: “El dolor era impresionante”

Foto de archivo. Shutterstock

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que si no se diagnostica a tiempo puede causar la muerte. Aunque representa sólo el 1% de los cánceres en general, es la segunda causa de cáncer hematológico, y preocupa a especialistas por su capacidad de avanzar lentamente sin generar síntomas específicos.

“Comenzó con un dolor de espalda, incluso, mi ortopedista pensó que era una hernia y después de varios estudios encontraron que era mieloma“, recordó Alejandro, un paciente de 70 años que fue diagnosticado con este tipo de cáncer.

Alejandro presentó el primer síntoma en 2017, que en general resumió como un dolor punzante. Tras realizarse una tomografía por emisión de positrones (PET), una técnica que detecta el cáncer, encontraron un tumor en su cuello, por lo que se sometió a una cirugía.

“Es que era una operación delicadísima, una operación que duró más de siete horas. Me cambiaron la sangre dos veces”, comparte desde un hospital donde sigue su tratamiento por mieloma, que regresó tras varios años en remisión.

Tras la operación, Alejandro perdió cerca de ocho centímetros de estatura. Sin embargo, gracias al apoyo de su esposa, una exbailarina profesional, logró una rehabilitación efectiva. “Yo no tengo ningún problema en la espalda, me puedo girar, puedo hacer todo lo que quiera”.

Aunque el mieloma es un cáncer progresivo, con el tratamiento adecuado puede entrar en remisión por más de una década, Alejandro estuvo siete años libre, pero pese a estar de regreso en el hospital, trata de mantenerse positivo.

“Aprendí una sola cosa en la vida, no puedes perder el tiempo. Yo me dije, cómo he perdido el tiempo en hacer cosas que no disfruto o en personas que no me agradan. Pues entonces, de aquí en adelante, voy a aprovechar el tiempo”, comentó Alejandro.

¿Qué es el mieloma múltiple y cómo se manifiesta?

Este tipo de cáncer se caracteriza por la producción anormal de una proteína por parte de las células tumorales, lo que provoca daño en varios órganos del cuerpo.

“El mieloma múltiple es un cáncer de células hematológicas, concretamente células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea. Produce una proteína anormal que ocupa espacio y deteriora el funcionamiento de la médula”, explicó el Dr. Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Johnson & Johnson Innovative Medicine México.

El mieloma múltiple es más común en hombres mayores de 60 años, aunque en años recientes se han detectado casos en edades más tempranas.

“Se ha visto que la aparición de la enfermedad ocurre en fases y edades más jóvenes que antes”. Dr. Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Johnson & Johnson Innovative Medicine México

Diagnóstico tardío: el mayor reto

Uno de los grandes desafíos del mieloma múltiple es que sus síntomas iniciales son poco claros, lo que lleva a que muchos pacientes sean diagnosticados cuando la enfermedad ya está avanzada.

“Es una enfermedad que evoluciona de forma indolente, sin síntomas muy notorios. Por eso se tarda en diagnosticar”. Dr. Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Johnson & Johnson Innovative Medicine México

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran:

Fatiga o debilidad

Dolor óseo

Anemia

Niveles elevados de calcio

Problemas renales

“Un tercio de los pacientes se diagnostica en etapas avanzadas. En México y Latinoamérica, ese retraso suele ser aún mayor”, afirmó el doctor.

¿Tiene cura el mieloma múltiple?

Aunque es un cáncer progresivo, los avances médicos en las últimas dos décadas han cambiado drásticamente su pronóstico.

“Hace 15 años, la expectativa de vida era de menos de cinco años desde el diagnóstico. Hoy, con tratamientos innovadores, hablamos de remisiones de 10 años e incluso más”. Dr. Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Johnson & Johnson Innovative Medicine México

La enfermedad puede entrar en periodos de quiescencia (baja actividad) o remisión, pero tiende a reactivarse con el tiempo. Por eso, el objetivo no es sólo prolongar la vida, sino también mejorar la calidad de vida del paciente durante los tratamientos.

Tratamientos bioespecíficos: esperanza para los casos más graves

Una de las innovaciones recientes son las terapias bioespecíficas, que funcionan como anticuerpos diseñados para conectar a la célula cancerígena con el sistema inmunológico del paciente, facilitando su destrucción.

“Estos tratamientos se aplican cuando los pacientes ya han pasado por todas las terapias posibles y no han respondido. En ese escenario, los medicamentos tradicionales tienen sólo un 20% de respuesta clínica. Con los bioespecíficos, la tasa sube al 70%”, explicó el doctor.

Y más impresionante aún, casi la mitad de los pacientes logra una respuesta completa, es decir, desaparecen todos los signos de la enfermedad.

“Pacientes que estaban sin esperanzas logran volver a caminar, trabajar, y retomar su vida. Es muy emocionante ver esos casos”. Dr. Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Johnson & Johnson Innovative Medicine México

Un enfoque integral para mejorar el pronóstico

No se trata sólo de desarrollar medicamentos. También es vital mejorar el diagnóstico temprano y garantizar que los pacientes reciban atención adecuada desde el inicio.

“Se ha visto que con un diagnóstico oportuno y una intervención rápida, se pueden alcanzar remisiones de hasta 16 años. Eso es increíble”, enfatizó.

Además de desarrollar tratamientos, los especialistas trabajan en capacitar al personal médico, crear herramientas diagnósticas y colaborar con instituciones para mejorar el acceso a la atención.

“Nuestra aproximación es integral: diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, acceso a innovación y acompañamiento constante al paciente”, destacó el experto.

Inversión científica y tecnológica para cambiar la historia del cáncer

La investigación de nuevos tratamientos requiere tiempo, esfuerzo y una gran inversión. El proceso puede tomar años y solo una de cada 8 mil moléculas investigadas llega a convertirse en un medicamento aprobado.

“La tecnología juega un papel fundamental. Hoy usamos inteligencia artificial para definir blancos terapéuticos y acelerar los procesos de investigación”. Dr. Leandro Aldunate, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Johnson & Johnson Innovative Medicine México

Compañías como Johnson & Johnson, llevan trabajado durante 20 años en el desarrollo de tratamientos para el mieloma múltiple.

“Empezamos en 2005 con las primeras terapias que cambiaron el rumbo de la enfermedad. En 2015 llegaron los anticuerpos biológicos y en los últimos tres años los medicamentos bioespecíficos. Cada paso ha representado un avance enorme para los pacientes”, comentó.

Además, la compañía implementa programas de uso compasivo, que permiten a pacientes sin opciones acceder gratuitamente a tratamientos aún no disponibles en el mercado.