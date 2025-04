Mito o realidad: ¿El mazapán ayuda a quitar el aliento alcohólico?

GENERANDO AUDIO...

El mazapán no elimina el alcohol en sangre. Foto: Shutterstock

El mazapán es uno de los dulces típicos mexicanos más populares y que recientemente ha surgido un mito urbano que le atribuye la función de ayudar a quitar el aliento alcohólico. Por eso te contamos si es mito o realidad.

El mazapán es elaborado con azúcar y cacahuates molidos y caracterizado por su textura quebradiza, sabor inconfundible y su presencia en festividades lo convierten en un ícono culinario.

¿El mazapán ayuda a quitar el aliento alcohólico?

El mazapán no elimina el alcohol en sangre. Eso significa que, aunque te comas una docena, si bebiste, seguirás dando positivo en un control de alcoholemia, según la Dra. Leslie Moranchel, citada por Animal Político.

La efectividad de los alcoholímetros está comprobada y ningún alimento o truco casero puede engañar a estos dispositivos. Además, es fundamental recordar que conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo grave tanto para quien maneja como para los demás.

Sin embargo, sí al día siguiente de una fiesta amaneces con el llamado “aliento de dragón”, el mazapán puede ayudarte. Gracias a su textura densa, su sabor dulce y aceitoso, este dulce puede amortiguar el mal aliento que deja el alcohol en la boca, especialmente si ya comiste y descansaste unas horas.

Así que la próxima vez que alguien te diga que un mazapán quita el aliento alcohólico, ya tienes la respuesta: sí ayuda a mejorar el aliento, pero no te libra del alcohol en sangre. No caigas en mitos y, sobre todo, si tomas, no manejes.