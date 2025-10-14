GENERANDO AUDIO...

Moderna ofrece vacuna actualizada contra COVID-19

La empresa estadounidense de biotecnología, Moderna, anunció que su vacuna actualizada contra COVID-19, Spikevax LP.8.1, será aplicada de manera gratuita durante la campaña de vacunación correspondiente a la temporada invernal 2025-2026, la cual empezó el lunes 13 de octubre.

Representantes de la compañía farmacéutica aseguraron que la dosis a aplicarse incorpora protección actualizada contra las variantes más recientes del virus SARS-CoV-2.

Spikevax está dirigida específicamente contra la variante LP.8.1, una subvariante descendiente del linaje JN.1, considerada actualmente como dominante en México y otras regiones; mismo caso de Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech, que también se ofrecerá en la presente campaña de vacunación

Se aplicarán vacunas actualizadas contra COVID-19 en México

Por primera vez, se ofrecerán a nivel público vacunas actualizadas contra COVID-19 durante la campaña invernal de este año, según Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna.

“Con esto esperamos que se dé una mejor y duradera protección, porque va a tener una mejor sincronización genómica con las variantes que están circulando en este momento en México”. Román Saglio, Moderna

¿Quiénes podrán aplicarse la vacuna de Moderna?

La vacuna de Moderna contra COVID-19 podrá aplicarse a los siguientes grupos poblacionales, según Miguel Betancourt

líder de opinión en salud pública:

Menores de seis meses

Personas mayores con comorbilidades de riesgo

Fuente: Miguel Betancourt

Cabe destacar que será posible administrarse de manera simultánea con la vacuna contra la influenza, la cual también se aplicará en la campaña de vacunación invernal.

Cabe destacar que Moderna envió cuatro millones de dosis de su vacuna al Gobierno Federal, las cuales ya fueron liberadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para su aplicación en todo el país.

“Cuatro millones 800 mil de dosis fueron entregadas y enviadas a México. Se encuentran en México actualmente, están liberadas por COFEPRIS y una porción de ellas ya comenzó a distribuirse en los centros de vacunación”, según Román Saglio.

El proceso de entrega y distribución ha transcurrido conforme a los pedidos y logística, coordinada por la Secretaría de Salud (SSA) y las distintas entidades que forman parte de la compra consolidada.

La compra consolidada es una estrategia mediante la cual las distintas instituciones que requieren adquirir un mismo bien o insumo, integran en un solo procedimiento de contratación una demanda con base en sus necesidades, según el Gobierno de México.

Cabe destacar que esta solo fue una primera etapa, ya que las más de 4 millones de vacunas no componen el volumen total de entrega. “El Gobierno de México en su compra consolidada de todas las vacunas de COVID son hasta 12 millones de dosis“, señaló.

La vacuna de Moderna no estará disponible en el sector privado

Durante esta temporada, la vacuna no estará disponible en el sector privado, ya que su distribución será exclusiva del sistema público de salud, de acuerdo con Román Saglio.

“Sólo va a estar disponible en el canal público. Nos parece importante acompañar esta decisión, es muy importante en el gobierno adoptar vacunas actualizadas”, remató el director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna.

Todo sobre la Campaña de Vacunación para la temporada invernal 2025-2026

La Secretaría de Salud dio inicio el 13 de octubre de 2025 a la Campaña de Vacunación para la temporada invernal 2025-2026, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las vacunas que se aplicarán son:

Neumococo Niñas y niños menores de 1 año Adultos de 18 a 59 años con enfermedades crónicas Adultos mayores de 60 años

Influenza Vacuna tetravalente 2025–2026 contra H1N1, H3N2 y linajes B (Victoria y Yamagata) Se aplica a toda la población a partir de los 6 meses de edad

COVID-19 Vacuna ARNm actualizada con la cepa LP.8.1 del linaje JN.1 (recomendada por la OMS para esta temporada). Toda la población desde los 6 meses de edad puede recibirla.



El IMSS precisó que la vacunación invernal contra influenza, COVID-19 y neumococo durará hasta el próximo 3 de abril.

La vacunación estará disponible en:

Clínicas del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, PEMEX, Sedena y Marina

Hospitales y centros de salud de segundo y tercer nivel

Puestos móviles en plazas, escuelas y comunidades rurales

Brigadas especiales en casas hogar, guarderías y centros de detención

No es necesario tener derechohabiencia para recibir la vacuna.

Cabe destacar, que el objetivo es vacunar a más de 35 millones de personas y alcanzar una cobertura mínima del 95% en población objetivo.