Morfina: qué es y para qué se usa este fármaco

A la cantante le colocaron un parche de morfina. Foto: Pixabay/Cuartoscuro

Hace algunos días Paquita la del Barrio tuvo que cancelar una presentación en la Ciudad de México debido a la somnolencia que presentó a causa del parche de morfina que le colocaron, esto derivado de los problemas de ciática que presenta la cantante. En unotv.com te decimos qué es este medicamento y para qué sirve.

¿Qué es la morfina y para qué funciona?

La morfina es un fármaco de la familia de los opiáceos (narcóticos) utilizado principalmente para el tratamiento del dolor, es decir, es un analgésico. Esta medicación ejerce un potente efecto sobre el sistema nervioso central, disminuyendo las sensaciones dolorosas tanto en casos de dolor agudo o puntual como en casos de dolor crónico, de acuerdo con Gregory D. Busse de la Universidad Estatal de Nueva York.

Aunque puede ser administrada en prácticamente cualquier condición de salud que implique el padecimiento de fuertes dolores, la morfina se utiliza con mucha frecuencia para tratar el dolor asociado al infarto de miocardio y para el alivio del dolor postoperatorio.

La morfina puede ser administrado de muchos modos distintos, incluyendo por vía oral, parches de liberación subcutánea, inyección intravenosa, inyectada en el espacio que rodea la médula espinal y en formulaciones de acción prolongada. Tanto la elección del formato de administración como la dosis de morfina necesaria dependerá del grado de dolor y del estado de salud de la persona, entre muchas otras variables.

Efectos de la morfina

Al igual que el resto de fármacos opiáceos, el consumo de morfina se asocia con efectos secundarios muy importantes. Mientras que algunos de ellos no son de importancia y suelen desaparecer con el tiempo, otros pueden resultar de mayor gravedad, lo que implica que si el paciente los experimenta deberá de ponerse en contacto con el médico de inmediato.

Aunque los siguientes efectos secundarios no suponen ningún riesgo para la integridad física de la persona, si se agravan o no desaparecen es recomendable que se consulte con el médico. Algunos de los efectos secundarios no graves de la morfina son:

Somnolencia

Dolor de estómago y calambres

Boca seca

Dolor de cabeza

Nerviosismo

Cambios de humor

Dificultad y/o dolor al orinar

Contracción pupilar

Efectos secundarios graves

No obstante, otros efectos no deseados de la morfina pueden ser mucho más graves. Si el paciente percibe cualquiera de estos efectos secundarios debe acudir al médico de manera urgente.