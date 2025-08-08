Morir por desnutrición, ¿qué le pasa al cuerpo tras no ingerir alimentos?

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

La desnutrición es la carencia de calorías o de uno o más nutrientes esenciales. Puede aparecer si no se tiene acceso a alimentos, si se sufre un trastorno que hace que comer resulte difícil o bien, si aumenta mucho la necesidad de calorías, como ocurre durante los periodos de rápido crecimiento, indica el Manual MSD.

Si bien los médicos pueden diagnosticar la desnutrición basándose en la apariencia de la persona, la altura y el peso, y la situación, incluida la información sobre la dieta y la pérdida de peso; lo cierto es que el cuerpo entra en un proceso crítico que puede llevar a la muerte en pocas semanas.

Inanición, ¿qué le pasa al cuerpo cuando no se ingieren alimentos?

La inanición es la forma más extrema de desnutrición proteíno-energética. Es el resultado de una falta parcial o total de los nutrientes durante un tiempo prolongado. Generalmente ocurre porque no hay alimentos disponibles, por ejemplo, durante una hambruna, pero ocasionalmente ocurre cuando hay alimentos disponibles, tal como cuando las personas ayunan o sufren anorexia nerviosa.

De acuerdo con el Manual MSD, cuando el cuerpo no recibe los alimentos y calorías necesarios, el cuerpo utiliza su propia grasa para producir energía, como si se quemaran los muebles de una casa para mantenerla caliente.

Después de agotar los depósitos de grasa, el organismo puede degradar otros tejidos, como los músculos y órganos internos, dando lugar a graves problemas en los distintos sistemas del cuerpo que pueden derivar en la muerte de la persona, asegura el sitio especializado Medicina y Salud Pública. Algunas de estas afectaciones son:

Sistema digestivo: disminuye la producción de ácido estomacal, el estómago reduce su tamaño (encogimiento), y el paciente experimenta diarrea frecuente (a menudo, mortal).

Sistema cardiovascular: sl igual que el estómago, el corazón también se encoge, lo que produce una disminución de la cantidad de sangre bombeada, frecuencia cardíaca lenta y baja presión arterial baja. Esto, como consecuencia, produce insuficiencia cardíaca.

Sistema respiratorio: la respiración se torna lenta debido a la reducción de la capacidad pulmonar que se presenta. Esto produce fallo respiratorio.

Sistema reproductor: los ovarios reducen su tamaño, al igual que los testículos. Tanto hombres como mujeres experimentan pérdida de la libido y, por lo general, las mujeres presentan interrupción de la menstruación.

Sistema nervioso: los individuos se tornan apáticos e irritables, experimentan entumecimiento u hormigueo en pies y manos. Además, se presenta un deterioro en la función cognitiva, especialmente en niños y adultos mayores.

Sistema nervioso: se reduce la capacidad de hacer frente a infecciones, y cicatrizar las heridas.

Músculos: hay una reducción del volumen de la masa muscular, y de la fuerza, afectando la capacidad de actividad física y laboral.

Metabolismo: se presenta una baja temperatura corporal, y acumulación de líquido en los brazos, las piernas y el abdomen. Además, suele presentarse anemia.

Piel y cabello: la piel se adelgaza, y se torna seca y carente de elasticidad. El cabello tiende a caerse con facilidad, por lo que se vuelve escaso y seco.

Muerte: el tiempo que tarda el cuerpo en morir por inanición, varía dependiendo de factores como la reserva de grasa disponible, edad, peso corporal, estado físico y salud general de la persona. Sin embargo, se estima que una persona puede sobrevivir sin comida ni bebida en un lapso de 8 a 21 días.



De acuerdo con un estudio publicado en Nature Metabolism, tras sólo siete días de no recibir alimento, el cuerpo tiene una pérdida de peso promedio de 5.7 kilos. Además de determinar que la no ingesta de alimentos tiene un impacto sistémico en todo el cuerpo, lo que indica una respuesta coordinada y generalizada a la restricción calórica.

La desnutrición no solo es un riesgo en zonas de pobreza extrema o guerras como ocurre en el actual conflicto en Gaza, sino que también puede afectar a personas con trastornos alimenticios o enfermedades que impiden absorber nutrientes.