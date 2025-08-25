Muere en Zacatecas la adolescente infectada con rabia humana tras mordida de zorrillo

GENERANDO AUDIO...

Este domingo, una adolescente de 17 años murió en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas, tras ser diagnosticada con rabia humana, un caso excepcional que no se registraba en la entidad desde hace casi cuatro décadas.

La joven, originaria de Mezquital del Oro, en los límites con Jalisco, falleció a las 19:30 horas debido a una falla multiorgánica, según informó la Secretaría de Salud de Zacatecas en un comunicado oficial.

El drama comenzó el 22 de junio, cuando la adolescente fue mordida por un zorrillo, mientras que la falta de atención médica vespertina en su localidad retrasó su tratamiento, viendo complicado su estado de salud durante un viaje de vacaciones con su familia al municipio de Valparaíso.

La semana pasada, fue trasladada a un hospital en Durango, donde se sospechó por primera vez que padecía rabia. Posteriormente, al confirmarse que era derechohabiente del IMSS, fue llevada al hospital en Zacatecas, donde permaneció en cuidados intensivos durante varios días.

A pesar de la atención constante de médicos especialistas, la salud de la joven se deterioró significativamente en las últimas horas, culminando en su fallecimiento.

Al respecto, las autoridades han asegurado que apoyarán a la familia con el traslado del cuerpo desde la capital hasta Mezquital del Oro, donde será sepultada una vez concluidos los protocolos necesarios debido a la presencia del virus en su organismo.

A la par, la Secretaría de Salud mantiene activo un cerco epidemiológico, siguiendo los protocolos de profilaxis con las personas que estuvieron en contacto con la paciente y rastreando su itinerario para prevenir nuevos contagios.

El comunicado oficial destaca que las medidas de contención continúan, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria en la zona, dejando el caso un eco de alerta sobre los riesgos de la fauna silvestre y la necesidad de fortalecer los servicios de salud en comunidades rurales.