GENERANDO AUDIO...

¿Cuál es la situación por el gusano barrenador en México? | Foto: Getty Images

México confirmó 49 casos humanos de miasis por gusano barrenador del ganado (GBG) y, hasta el momento, tres personas han fallecido debido a causas ajenas a la infección por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. Dos mujeres mayores de 83 años murieron en la última semana, según el Boletín Epidemiológico de la Semana Epidemiológica (SE) 36.

Chiapas no solo es el estado con más casos humanos de gusano barrenador con 43, sino que también tiene dos de las tres defunciones totales registradas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SSA).

Confirman dos muertes más en pacientes con miasis por gusano barrenador

La Dirección General de Epidemiología confirmó este lunes 15 de septiembre que dos pacientes con miasis por Cochliomyia hominivorax fallecieron por diferentes causas.

Una de estas víctimas mortales reside y fue notificada en Escuintla, Chiapas. Se trataba de una mujer de 83 años en condición de abandono social con comorbilidades como enfermedad renal crónica y síndrome de fragilidad e inmovilidad.

El boletín previo (SE 35) indicaba que había sido dada de alta por mejoría y, en esta ocasión, se informó de su defunción por insuficiencia respiratoria, sin que se dieran más detalles al respecto.

Cabe destacar que, al inicio de la infección, contaba con heridas en el miembro superior izquierdo y superior derecho.

La segunda víctima mortal, confirmada en la SE 36, es una mujer de 87 años, originaria de Tapachula, Chiapas, que padecía cáncer de labio e hipertensión arterial sistémica.

Este lunes se confirmó su muerte por cáncer basocelular después de que, una semana antes se diera a conocer que había sido dada de alta por mejoría; cabe señalar que la paciente adquirió la miasis a través de heridas en cabeza y cuello.

Estas no son las únicas muertes registradas en pacientes con gusano barrenador, pues el Boletín Epidemiológico de la SE29 confirmó la primera defunción en una persona que había sido afectada por esta larva parasitaria.

Se trató de una mujer de 86 años, residente de Candelaria, Campeche, que falleció producto de un carcinoma epidermoide; además de una lesión en la cabeza, padecía neoplasia basocelular, trastornos de la conciencia y sensibilidad, úlceras en la piel e hipertensión arterial sistémica.

En cada una de las tres muertes, la autoridad sanitaria reafirmó que la causa básica de defunción no fue por C. hominivorax.

Siguen al alza los casos humanos de miasis por gusano barrenador

Los casos de miasis por gusano barrenador en humanos no dejan de subir, pues en la última semana se reportó un aumento de un caso; de esta manera, se han confirmado 49 casos en cuatro estados de la República Mexicana:

Chiapas – 43

– 43 Campeche – 3

– 3 Yucatán – 2

– 2 Tabasco – 1

Fuente: Boletín Epidemiológico SE 36

El 69.3% de los casos corresponde a hombres (34), mientras que el 30.6% es de mujeres (15). Cabe destacar que todas las pacientes fallecidas por el gusano barrenador han sido mujeres.

Y aunque las tres víctimas mortales tenían más de 83 años, el promedio de edad de los casos reportados en el Boletín Epidemiológico es de 57.9 años; el paciente más joven tiene 12 años (hospitalizada) y el más longevo tiene 87 (alta por mejoría).

Solo 12 casos no presentan comorbilidades, el resto tienen al menos una enfermedad adicional; las tres víctimas mortales murieron por una enfermedad ajena al gusano barrenador; todos tienen una herida en alguna parte del cuerpo.

Hasta el momento, un paciente está hospitalizado, 39 ya fueron dados de alta y seis se encuentran estables con tratamiento ambulatorio.

Cabe destacar que el municipio más afectado es Tapachula, Chiapas, con 13 casos de los 49 totales, es decir, el 26.5% de los pacientes de todo el país.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis cutánea es una infestación parasitaria de la piel causada por las larvas de determinadas especies de mosca, como la Cochliomyia hominivorax, de acuerdo con el Manual MSD para el público en general.

La miasis por el Gusano Barrenador del Ganado fue descrita por primera vez en 1858. Infecta a mamíferos, incluido el humano, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo afecta la miasis a los humanos y dónde es más común?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la UNAM.

Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros.

También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades.

Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada.

¿Cómo identificar la miasis por el gusano barrenador del Ganado?

El Senasica explicó que las larvas pueden infestar diversas heridas, incluso tan pequeñas como la picadura de una garrapata.

No obstante, las infestaciones más frecuentes se presentan en el ombligo de los neonatos, en las heridas generadas por la castración o el descorne, así como en las regiones vulvares o perineales de las hembras.

“Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos, produciendo supuración serosanguinolenta”, alertó el organismo.

“Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan depresión, falta de apetito y molestia en la herida; los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después”.Senasica

¿Qué se hace ante un posible caso de miasis por gusano barrenador?

Ante la identificación de un caso probable de miasis por gusano barrenador, en una unidad de atención

de primer, segundo o tercer nivel, se deberán realizar las siguientes actividades:

Se identifican heridas infestadas por larvas

Se procede a su limpieza y posterior desinfección

Se notifica de manera inmediata (primeras 24 horas) a la jurisdicción sanitaria y al nivel inmediato superior de su institución, anexando el estudio epidemiológico de caso

La jurisdicción sanitaria y epidemiología estatal deberán asegurar la notificación inmediata del

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx Se recolectan, preferentemente, diez larvas de la parte más profunda de la lesión o moscas, en

frasco de polipropileno debidamente etiquetado

frasco de polipropileno debidamente etiquetado Los ejemplares en fase adulta se envían en seco, junto con el formato REMU-F-12 y breve resumen clínico, al laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Finalmente, se considera lo indicado en el “Manual para el Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico”

También se consideran los criterios de aceptación o rechazo para muestras preservadas en seco establecidos en los “Lineamientos para la Vigilancia Entomológica”

Fuente: Secretaría de Salud

¿Qué se sabe de la mosca C. hominivorax?

Las larvas de Cochliomyia hominivorax (C. hominivorax) son las responsables de causar miasis cutánea, una infestación parasitaria de la piel, según el boletín de la Secretaría de Salud.

Se trata de una mosca de color verde azulado, con un tamaño que oscila entre 10 y 15 milímetros. Su

estadio larval, conocido como gusano barrenador del ganado, es un parásito que se sitúa en los tejidos de animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano.

Así se ve esta larva

La larva de C. hominivorax tiene las siguientes características:

Forma cilíndrica

Blanquecina

Rodeada por anillos con espinas

En un extremo tiene dos ganchos que utiliza para desgarrar los tejidos

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

¿Cómo se comporta la mosca C. hominivorax?

Cabe destacar que la hembra de C. hominivorax se aparea sólo una vez en todo su ciclo vital y posee una notable fecundidad, con la capacidad de depositar hasta 4 mil huevos.

Las hembras pueden dispersarse hasta 50 kilómetros desde su lugar de origen y pueden ser transportadas a distancias aún mayores al adherirse a vehículos u otros medios de transporte.

Cabe destacar que cada grupo de huevos consta de entre 12 y 400 en la superficie cutánea del huésped y se convierten en larvas en un lapso de pocas horas, iniciando su alimentación de tejido.

Después de cuatro u ocho días, las larvas se desprenden del huésped y se entierran a escasa profundidad en el suelo para comenzar su metamorfosis a pupa.

¿De dónde proviene el gusano barrenador y a quién afecta?

El gusano barrenador del ganado es endémico de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, incluyendo países como:

Cuba

Haití

República Dominicana

Una de las poblaciones de mayor riesgo incluye a los residentes de áreas rurales en regiones con endemicidad del gusano, donde se practica la ganadería.

También están en riesgo los individuos con contacto frecuente con ganado, así como personas con heridas quirúrgicas recientes e individuos inmunocomprometidos o con desnutrición.