Mujer sufre daño renal tras usar producto para alaciar el cabello, alertan por esta sustancia

La mujer desarrolló daño renal luego de someterse al tratamiento capilar.

Una mujer desarrolló daño renal en tres ocasiones distintas después de usar un producto para alaciar el cabello en un salón. Médicos franceses explicaron que uno de los productos utilizados durante el tratamiento, probablemente, fue el responsable de las lesiones.

La mujer de 26 años visitó un salón para recibir el popular tratamiento capilar en junio de 2020, abril de 2021 y julio de 2022. No había tenido problemas de salud anteriores, pero en cada visita experimentó vómitos, diarrea, fiebre y dolor de espalda. También informó que sintió ardor en el cuero cabelludo durante el tratamiento para alaciar el cabello, y desarrolló úlceras en la cabeza poco después.

Los médicos descubrieron que también tenía niveles elevados de creatinina en sangre, una señal de que sus riñones no funcionaban correctamente. Tenía sangre en la orina, pero no mostraba otros signos de infección, y su sistema urinario , que incluye los riñones, la vejiga , los uréteres y la uretra, no estaba bloqueado, según mostró una tomografía computarizada (TC).

¿Qué contenía el tratamiento para alaciar el cabello?

En cada cita en el salón, el cabello de la mujer era tratado con un producto para alaciar el cabello que contenía ácido glioxílico. Esto probablemente provocó que su cuero cabelludo se quemara y se ulcerara, sugirieron sus médicos en un informe de su caso, publicado el 20 de marzo en The New England Journal of Medicine.

Basándose en experimentos en ratones, también teorizaron que el ácido se absorbía a través de su piel y llegaba a sus riñones, lo que causaba daños al descomponerse.

Los autores “demostraron que la aplicación tópica (de productos para alaciar el cabello que contienen ácido glioxílico) puede causar daño renal“, dijo el Dr. Joshua David King, profesor de medicina de la Universidad de Maryland para el portal Live Science.

“Sería prudente prohibir el uso de ácido glioxílico en estos productos y solicitar que los fabricantes encuentren otro compuesto más seguro”. Dr. Joshua David King, profesor de medicina de la Universidad de Maryland

¿Qué otros químicos o sustancias se usan en los tratamientos para alaciar el cabello?

Según Live Science, algunos de estos productos pueden contener formaldehído. La inhalación de este químico suele provocar efectos secundarios, como:

Sensación de ardor en los ojos y la nariz

Sibilancias

Náuseas

El formaldehído está prohibido en Brasil, Canadá y la Unión Europea como ingrediente activo en este tipo de productos para el cabello.

“El ácido glioxílico fue patentado e introducido recientemente en productos para alaciar el cabello como una alternativa aparentemente más segura a las formulaciones que contienen formaldehído”, cita el estudio de. Sin embargo, informes anecdóticos insinúan que estos productos pueden estar asociados con lesiones renales.

En el caso de la mujer, la función renal de la mujer mejoró “rápidamente” después de cada visita al salón, por lo que en su caso los efectos parecen de corta duración.

Sin embargo, los médicos que la atendieron creen que el caso debería servir como advertencia sobre los posibles peligros del uso de ácido glioxílico.

“Teniendo en cuenta la posible nefrotoxicidad del ácido glioxílico tópico, se deben evitar los productos que contienen este compuesto y, proponemos, descontinuarlos del mercado”. The New England Journal of Medicine

¿Cómo funcionan estos producto para alaciar el cabello?

Los productos para alaciar el cabello cambian temporalmente la forma de las fibras capilares de una persona para que se alisen y sean menos propensas al encrespamiento. Por lo general, se aplica una solución alisadora al cabello y luego se “sella” usando calor, por ejemplo, con un secador de pelo.