¿Música en el auto?; estudios revelan que alivia el mareo por movimiento

Estudios sobre la música revelan sus efectos. FOTO: Shutterstock

¿Mareado? Busque música para sentirse bien, sugiere un estudio reciente.

La música como el Yacht Rock o el pop alegre podrían ser la clave para ayudar a aliviar las náuseas del mareo, informaron los investigadores el 3 de septiembre en la revista Frontiers in Human Neuroscience.

Las personas que escuchan música suave y alegre tienden a recuperarse más rápidamente del mareo, encontraron los investigadores.

Por otro lado, la música triste podría hacer menos que nada, según muestran los resultados.

“Según nuestras conclusiones, las personas que experimentan síntomas de mareo durante el viaje pueden escuchar música alegre o suave para lograr alivio”, dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Qizong Yue, de la Universidad del Suroeste en China.

Estudio revela cómo ayuda la música

Para el estudio, los investigadores utilizaron un simulador de conducción especialmente calibrado para inducir el mareo en el automóvil en 30 participantes, que usaron gorros de EEG para rastrear sus ondas cerebrales.

El simulador combinó el videojuego Forza Horizon 5 con una máquina que imita el movimiento espasmódico de los viajes por carretera.

Los participantes se dividieron en seis grupos. Cuatro grupos escucharon un tipo específico de música (alegre, suave, apasionada o triste) durante un minuto después de que desarrollaron mareos en el automóvil.

El quinto grupo no escuchaba música, y el sexto grupo dejó de conducir al borde de las náuseas para servir como control experimental.

La música alegre y suave alivió mejor el mareo en el automóvil, ambos redujeron los síntomas en aproximadamente un 57%, según muestran los resultados. La música apasionada reduce los síntomas en aproximadamente un 48%.

En comparación, el grupo de control tuvo una reducción del 43% en sus síntomas después de un minuto de descanso, mientras que las personas que escucharon música triste solo tuvieron una reducción del 40%.

Los niveles de síntomas de las personas se vincularon con los datos del EEG que mostraron cambios en la actividad cerebral en el lóbulo occipital durante el mareo en el coche, dijeron los investigadores. Esta región del cerebro procesa la información visual.

El EEG midió una actividad menos compleja en el lóbulo occipital durante el mareo intenso del automóvil, mostrando los resultados. Cuanto mejor se sentían las personas, más volvían a la normalidad los niveles de actividad.

Es posible que la música suave relaje a las personas, aliviando la tensión que podría empeorar sus náuseas, mientras que la música alegre podría distraerlos de su miseria o activar los sistemas de recompensa cerebral que contrarrestan los efectos del mareo en el automóvil, especularon los investigadores.

Por otro lado, la música triste puede amplificar las emociones negativas y aumentar la incomodidad general.

Aunque este experimento implicó conducir, la música debería tener el mismo efecto en otras situaciones, dijeron los investigadores.

“Los principales marcos teóricos para la génesis del mareo por movimiento se aplican ampliamente a la enfermedad inducida por varios vehículos”, dijo Yue. “Por lo tanto, los hallazgos de este estudio probablemente se extiendan al mareo por movimiento experimentado durante los viajes aéreos o marítimos”.

Sin embargo, los investigadores dijeron que se necesitaban más estudios con más participantes para validar estos hallazgos. También pidieron seguimientos utilizando condiciones de la vida real, que podrían afectar al cerebro de manera diferente a las carreteras simuladas.

Autor: Dennis Thompson

Copyright © 2025 HealthDay. All rights reserved.