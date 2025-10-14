GENERANDO AUDIO...

Te decimos por qué nacen bebés gigantes. FOTO: Getty Images

Un bebé llamado Cassian, de gran tamaño, nació en Estados Unidos (EE. UU.) y se viralizó en redes sociales como un “bebé gigante”, sorprendiendo a miles de personas. Sin embargo, este tipo de casos no son tan inusuales, ya que frecuentemente nacen bebés de gran talla, incluso mayores que el recién nacido que se hizo viral. Pero ¿por qué nacen bebés de este tamaño y cómo se llama esta condición?

Es necesario subrayar que el tener un bebé de gran tamaño puede ser perjudicial para la salud del menor o para la madre, por eso es importante monitorear la salud del embarazo y equilibrarla con el apoyo de especialistas médicos.

El nacimiento de Cassian

Cassian es un bebé que llegó al mundo a principios de 2025, de recién nacido tenía un peso aproximado de 5 kilos y 800 gramos.

La noticia se viralizó luego de que su madre compartiera imágenes de su hijo y mostrara cómo se veía durante el embarazo.

¿Por qué nacen bebés gigantes?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el término médico para describir a los recién nacidos más grandes que el promedio es macrosomía fetal.

Para que un bebé sea considerado dentro de la macrosomía fetal, debe pesar más de 8 libras y 13 onzas, es decir, más de 4 kilogramos.

Cuando el peso supera los 4 kilos con 500 gramos, aumentan los riesgos asociados con el recién nacido.

Este crecimiento puede complicar el parto vaginal e incluso provocar lesiones o complicaciones de salud en el bebé.

Síntomas y diagnóstico

El diagnóstico de macrosomía fetal puede ser complicado. La Clínica Mayo detalla algunos signos que podrían indicar esta condición:

Altura del fondo uterino: durante las visitas prenatales, el médico mide la distancia desde la parte superior del útero hasta el hueso púbico. Una altura mayor a la esperada puede indicar macrosomía fetal

durante las visitas prenatales, el médico mide la distancia desde la parte superior del útero hasta el hueso púbico. Una altura mayor a la esperada puede indicar Exceso de líquido amniótico: tener demasiado líquido amniótico, el cual rodea y protege al bebé, puede ser señal de que el feto es más grande de lo normal

La cantidad de líquido amniótico está relacionada con la producción de orina del feto; si el bebé es más grande, produce más orina.

Asimismo, ciertas afecciones médicas o factores genéticos, como la obesidad y la diabetes, pueden influir en el crecimiento acelerado del feto.

Factores que provocan la macrosomía fetal

Entre los principales factores que pueden causar macrosomía fetal se encuentran:

Diabetes antes o durante el embarazo

Antecedentes familiares de macrosomía fetal

de macrosomía fetal Obesidad materna

Aumento excesivo de peso durante el embarazo

Embarazo prolongado , más allá del tiempo promedio de gestación

, más allá del tiempo promedio de gestación Edad materna mayor a 35 años, que incrementa la probabilidad de esta condición

En caso de antecedentes, existe un mayor riesgo de tener otro bebé con macrosomía, especialmente si un hijo previo nació con más de 4 kilogramos.

Riesgos asociados a la macrosomía fetal

Entre las posibles complicaciones de la macrosomía fetal se incluyen:

Problemas durante el trabajo de parto

Laceraciones del aparato genital

Sangrado posterior al parto

Rotura uterina

Niveles bajos de glucosa en la sangre del bebé

Obesidad infantil

Síndrome metabólico en etapas tempranas de vida

Recomendaciones para prevenirla

Ante los riesgos que puede implicar, los especialistas recomiendan mantener un embarazo saludable, con una dieta balanceada, ejercicio moderado, control del peso y un seguimiento médico constante, especialmente en mujeres con diabetes.