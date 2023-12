Neumonía por Mycoplasma: qué es y síntomas de la enfermedad que provoca alertas en varios países

Conoce las señales de la neumonía por Mycoplasma – Foto: Getty Images

China ha visto un aumento de infecciones respiratorias entre niños, particularmente por neumonía por Mycoplasma, según la agencia Reuters. Asimismo, se ha alertado por esta bacteria en Europa y Estados Unidos, por lo que en Unotv.com hacemos un repaso de esta enfermedad.

¿Qué es la neumonía por Mycoplasma?

La infección por “micoplasma” es una enfermedad respiratoria ocasionada por el Mycoplasma pneumoniae, un organismo microscópico relacionado con las bacterias, según el Departamento de Salud de Nueva York.

Se trata de una inflamación o hinchazón del tejido pulmonar debido a una infección por gérmenes. También se conoce como neumonía atípica porque los síntomas son diferentes de los de la neumonía causada por otras bacterias comunes, de acuerdo con Medline Plus.

Cualquier persona puede contraer la enfermedad, sin embargo, afecta con mayor frecuencia a niños mayores y adultos jóvenes, dicen las autoridades neoyorquinas. Generalmente afecta a menores de 40 años.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Los síntomas a menudo son leves y aparecen en un período de 1 a 3 semanas. En algunas personas pueden volverse más graves, según Medline Plus. Entre los síntomas comunes están los siguientes:

Dolor de pecho

Escalofríos

Tos con frecuencia seca y sin sangre

Sudoración excesiva

Fiebre (puede ser alta)

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Cabe destacar que el Mycoplasma puede provocar esta neumonía que, según los expertos de Estados Unidos, no suele ser grave y difícilmente requiere de hospitalización.

Posibles complicaciones de la neumonía por Mycoplasma

La mayoría de las personas con neumonía por Mycoplasma se recupera completamente sin antibióticos; sin embargo, en adultos que no reciben tratamiento, la tos y la debilidad pueden durar hasta un mes. Estas pueden ser algunas complicaciones:

Infecciones de oído

Anemia hemolítica, una afección en la cual no hay suficientes glóbulos rojos en la sangre debido a que la sangre los destruye

Erupciones en la piel

La enfermedad puede ser más seria en los ancianos y en personas con un sistema inmunitario debilitado. Si los síntomas empeoran después del diagnóstico, se recomienda recurrir de emergencia con un especialista.

Transmisión, prevención y diagnóstico de la neumonía por Mycoplasma

La neumonía por Mycoplasma se contagia a través del contacto con partículas de secreción de la nariz y de la garganta de personas infectadas, especialmente cuando tosen y estornudan, según el Departamento de Salud de Nueva York.

Se cree que la transmisión requiere el contacto cercano prolongado con una persona infectada. El contagio en familias, colegios e instituciones ocurre lentamente. El período de contagio es probablemente inferior a 10 días.

Las infecciones por “micoplasma” ocurren a lo largo de todo el año. Pueden ocurrir brotes colectivos de gran difusión, en intervalos de cuatro a ocho años. La infección es más común a finales del verano y en el otoño.

Actualmente no existen vacunas para la prevención de la neumonía por Mycoplasma y no existen medidas eficaces para su control, según las autoridades de Nueva York. Estas son las recomendaciones de expertos de Medline Plus:

Lávate las manos con frecuencia y pide que las personas que te rodean hagan lo mismo. Evita el contacto con otras personas enfermas. Aléjate de las muchedumbres si tienes un sistema inmune débil. Solicítales a los visitantes con resfriado que se pongan una mascarilla. No fumes.

La neumonía por Mycoplasma generalmente se diagnostica con base en síntomas típicos. Un análisis de sangre no específico resulta útil para el diagnóstico definitivo, aunque no siempre sea positivo, según las autoridades neoyorquinas.

¿Cuál es el estado actual de la neumonía por Mycoplasma en el mundo?

Los hospitales chinos están tomando medidas para abordar el continuo aumento de infecciones respiratorias agudas entre los niños causadas por diferentes patógenos respiratorios, particularmente por neumonía por Mycoplasma e influenza.

Por otro lado, el condado de Warren, Ohio, emitió una alerta por el aumento de casos de neumonía y, al igual que China, aseguró que no se trata del brote por una nueva bacteria.

Finalmente, seis países de la Unión Europea(incluyendo a Dinamarca, Suecia, Suiza y Gales) han notificado hasta ahora aumentos de las infecciones, según el medio Euro News.