El uranio afecta a la salud dependiendo su manejo y vía de acceso. Foto: Getty

Nicolás, un niño mexicano de 9 años, se volvió viral en redes sociales tras regalarle una piedra de su colección al tiktoker conocido como Insulini. El creador de contenido se sorprendió al descubrir que se trataba de una piedra de uranio, un elemento radioactivo con potencial de dañar a la salud humana.

El influencer fue hasta la casa del menor para ver en persona su colección de piedras y encontró que tenía otros elementos como el carbono y bismuto en su estado puro, así como un pequeño meteorito.

Un niño de 9 años tenía uranio en su colección de piedras

El tiktoker @a.insulini recibió un frasco con piedras por parte de Nicolás, un joven admirador, quien también lo invitó a conocer su colección completa en su casa en Naucalpan, Estado de México.

“No estaba seguro de ir, pero sometí a estas piedras a luz ultravioleta y me di cuenta de que una de ellas es uranio”. Insulini

De esta manera, el tiktoker pudo ver una mesa repleta de rocas. “¿Que Nicolás me haya mandado uranio en un frasco es seguro? Así como lo hizo, sí, porque el uranio emite partículas alfa y no pueden atravesar el papel ni el vidrio. El vidrio es muy seguro para tener uranio adentro”.

“El problema es si lo tienes afuera y lo estás manipulando y después lo aspiras y lo tragas, es ahí cuando se vuelve un tantito peligroso”, señaló Insulini.

El creador de contenido siguió explorando la colección de Nicolás sin ocultar su asombro ante el conocimiento del niño de 9 años, así como del hallazgo de un segundo material radioactivo: el bismuto.

“También lo único radioactivo que podría ser más es el bismuto”, le confesó el menor al influencer, quien aclaró que no es tan tóxico y es de fácil operación, razón por la que el propio niño pudo tomarlo con la mano.

Asimismo, le compartió un pequeño meteorito, cuarzos, yooperlita, ópalos, diamantes diminutos y un fósil de crustáceo.

El video de Nico y su colección de piedras ya tiene más de 33 millones de visualizaciones y se llenó de comentarios preguntando de dónde sacó un niño de nueve años ese elemento:

“¿Cómo demonios consiguió bismuto? Es difícil de conseguir”, comentó @༄☆𝐍𝐚#𝐢.ogg!☆༄

“¿De dónde car*jo sacó uranio?”, escribió @giane.tej

“¿Cómo que uranio? ¿De dónde saco uranio?”, cuestionó @Teru

“Ok, ¿pero como consiguió el uranio? (Pregunta seria)”, preguntó @Menita

¿Qué es el uranio?

El uranio es un elemento radioactivo que ocurre naturalmente. Además, es una mezcla de tres isótopos: 234U, 235U y 238U.

Entre los tipos de uranio está el enriquecido (mezcla de isótopos que tiene más 234U y 235U que el uranio natural).

El uranio enriquecido es más radioactivo que el uranio natural.

¿Cómo afecta a la salud?

El uranio afecta a la salud, principalmente a los riñones. La inhalación de compuestos de uranio insoluble también puede producir daño de las vías respiratorias, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades ATSDR.

Además, la aplicación de compuestos solubles de uranio sobre la piel de animales produjo irritación y leve daño de la piel, de acuerdo con la propia agencia.

¿Cómo actúa el uranio en un niño?

De acuerdo con la ATSDR, no hay datos que describan los efectos de la exposición al uranio en niños o animales jóvenes. Aunque se cree que quizá el uranio afecta a la salud de los menores de manera similar que en los adultos.

Vías de acceso

1. Por el aire

Cerca del 0.76 y 5% del uranio que se inhale pasará a la sangre a través de las vías respiratorias (nariz, boca, garganta, pulmones). Algunos compuestos de uranio son removidos lentamente de los pulmones.

Por alimentos y agua

Entre el 0.1 y 6% del uranio puede pasar a la sangre a través del tubo digestivo (boca, estómago, intestinos). Los compuestos de uranio que se disuelven en agua pasan a la sangre más fácilmente que los derivados de uranio poco solubles en agua.

Una cantidad muy pequeña de uranio puede ser absorbida a través de la piel; los compuestos de uranio solubles en agua se absorben más fácilmente.

¿Cómo se comporta el uranio con el organismo humano?

La mayor parte del uranio que se ingiere e inhala no se absorbe en el cuerpo y es eliminado en las heces. Otra parte también puede abandonar el cuerpo en la orina. Pero parte del uranio que se inhala puede permanecer en los pulmones durante largo tiempo.

El uranio que se absorbe se deposita a través del cuerpo; los niveles más altos se encuentran en los huesos, el hígado y los riñones.

El 66% del uranio en el cuerpo se encuentra en la estructura ósea, de acuerdo con la ATSDR.

¿Dónde surge uranio en México?

Existen dos tipos esenciales de depósitos uraníferos conocidos en México, según el Servicio Geológico Mexicano (SGM):

En rocas ígneas especialmente extrusivas ácidas como las riolitas y las riodacitas, o en extrusivos de rocas félsicas en contacto con rocas sedimentarias como las calizas. En rocas sedimentarias, especialmente en areniscas del Terciario Medio o Superior, aunque también se presenta en calizas del Mesozoico.

Fuente: Servicio Geológico Mexicano

El Servicio Geológico Mexicano también indica que se han descubierto manifestaciones y yacimientos con minerales radioactivos en el país, dentro de muy variados ambientes geológicos.

“Las rocas huésped que los contienen van en edad desde el Precámbrico hasta el Cuaternario“, señala el SGM.

En términos generales la mineralización de uranio se encuentra confinada a:

Gneises y esquistos en la Península de Oaxaca y en la Cuenca de Sonora

Sedimentos marinos calcáreos-arcillosos de edad cretácica, en el Geosinclinal Mexicano, los cuales se hallan relacionados estructuralmente con la Península de Coahuila y con el Geo-Anticlinal Occidental

Sedimentos clásticos de carácter continental y de edad Pre-Terciaria, en la vertiente oriental de la Sierra Madre Occidental

Sedimentos clásticos continentales, Triásico-Jurásico, en la Cuenca de Sonora, y a rocas ígneas intrusivas y metasedimentarias

Dacitas terciarias, en la región Nor-Central del Estado de Sonora

Fuente: SGM

Igualmente se encuentran manifestaciones al parecer importantes de yacimientos de uranio en la Vertiente Oriental de la Sierra Madre Occidental, dentro del Estado de Durango, en rocas volcánicas.

Aquí se encuentran los yacimientos de uranio en México

En el año 2004 el SGM, realizó la compilación de información histórica sobre las Reservas Uraníferas Nacionales, identificadas y cuantificadas por los organismos encargados de ellos en el pasado;

Con base en esa información de 1983, se describe los siguientes yacimientos:

1. Chihuahua

En la Sierra Peña Blanca (60Km aproximadamente de la Cd. de Chihuahua) y en sus alrededores se detectó la mayor parte de las localidades uraníferas del estado (el Nopal, Las Margaritas, Puerto III y otros más).

De los yacimientos evaluados se calcularon las Reservas Totales insitu de 2789 toneladas.

2. Nuevo León

En la Cuenca de Burgos, limitada al norte por el Río Bravo dentro de la formación Frio No Marino se alojan los principales yacimientos uraníferos La Coma y Buenavista entre otros, calculándose el tonelaje total de reservas en el área de 5 mil 75 toneladas.

3. Sonora

En las estribaciones del flanco occidental de la Sierra de Aconchi a 90Km al noreste de la Cd. de Hermosillo dentro de la Sierra Madre Occidental se presenta el yacimiento Los Amoles, en el área se calcularon mil 664 toneladas

4. Durango

En el estado destacan las localidades detectadas en Sierra Coneto cuyas principales localidades son la Montosa, Pinito y Perla, las Reservas Uraníferas en general en tonelaje insitu es de mil 267 toneladas

5. Oaxaca

Se encontraron manifestaciones uraníferas como Santa Catarina Tayata y San Juan Mixtepec dentro del municipio del mismo nombre, con Reservas insitu de 696 toneladas

6. Baja California Sur

Los yacimientos de roca fosfórica San Juan de la Costa y de Santo Domingo contienen mineral de uranio en 120 g/tn de U3O8 para el primero, y 100 g/tn de U3O8 para el segundo.

El tonelaje cubicado proviene de Rofomex (Roca Fosfórica Mexicana-1983) y asciende a 151 mil toneladas

Las reservas de uranio evaluadas por URAMEX en el país, considerando al uranio tanto como producto principal, así como subproducto (roca fosfórica) sería de 162,491 ton U3O8.