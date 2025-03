Niños con problemas ortopédicos graves hoy son atletas, médicos y más, gracias a este hospital

GENERANDO AUDIO...

David, Jennifer y Carlota. | Foto: Uno TV.

David, Jennifer y Carlota son tres pacientes con enfermedades ortopédicas complejas que se enfrentaron a diagnósticos poco alentadores y en algunos casos, fatales. Sin embargo, tras una búsqueda incansable por encontrar atención médica especializada, lograron no sólo recuperarse físicamente, sino desafiar todos los pronósticos y desarrollar su máximo potencial.

Tres historias de éxito de pacientes del Hospital Shriners

Carlota, expaciente y atleta paralímpica

Carlota, expaciente del Hospital Shriners. | Foto: Uno TV.

Carlota fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil con una hemiparesi espastica, y contra todo pronóstico hoy es campeona paralímpica en natación.

Ella asegura que, inicialmente, doctores de otras instituciones le dijeron a su madre que “yo no iba a caminar, que no iba a hablar, que yo no iba a ser independiente. Claro, mucho menos nadar, correr, saltar y todo lo demás, pero mi mamá jamás se lo creyó y no dejó que yo me lo creyera”.

Sin embargo, después de una larga búsqueda acudieron al Hospital Shriners y desde entonces asegura “le cambió la vida”.

David, expaciente, maratonista y activista

David, expaciente del Hospital Shriners. | Foto: Uno TV.

David, por su parte, rompió con los pronósticos médicos que lo habían sentenciado a que dejaría de caminar cuando cumpliera 25 años. Hoy ya corrió un maratón de 5 kilómetros.

“Me dijeron que a los 25 años iba a dejar de caminar, la verdad, gracias a Dios ya me hice un maratón de 5 kilómetros el año pasado y soy activista y busco que cada vez más personas logren sus sueños, logren saber que todos somos iguales”. David, expaciente del Hospital Shriners Children´s México

“No por tener una pierna más corta o una mano que no puedes mover no puedes hacer nada, al contrario, somos personas comunes que vamos a lograr todo”, agregó.

Jennifer, expaciente y doctora

Jennifer, expaciente del Hospital Shriners. | Foto: Uno TV.

Por otro lado, Jennifer, quien padece una enfermedad rara conocida como artrogriposis multiple congenita, además de tener pie equinovaro y luxación congénita de cadera, ha logrado terminar su doctorado en medicina y subir la Muralla China; logrando así desafiar el primer diagnóstico que recibió y que aseguraba que “ella no iba a sobrevivir” y que en caso de hacerlo nunca iba a poder caminar.

“Estuvimos buscando hasta que alguien nos recomendó el Hospital Shriners y fue así como llegué aquí. Duré casi 21 años y recibí más de 25 cirugías. Después de que decían que no iba a caminar, hoy soy un ‘cerebrito’, me gané una beca a China y subí la Muralla China, nunca hubo limitantes para mi” Jennifer, expaciente del Hospital Shriners Children´s México

Estos tres casos de éxito fueron posible, según sus propias palabras, gracias a la atención médica que recibieron en el Hospital Shriners Children´s México, el cual se especializa en problemas musculo-esqueléticos y cicatrices de quemaduras.

“Es nuestra obligación asegurarnos de que además de recibir el tratamiento médico más adecuado, también encuentren en nosotros un entorno de apoyo, empatía y compasión. De manera que no hablamos solamente del bienestar físico, sino integral del paciente y su familia”, dijo Felipe Haces, doctor en el Hospital Shriners Children’s México, durante la celebración del 80 aniversario del nosocomio.

Hospital Shriners Children´s México 80 años brindando ayuda gratuita a los niños de México

El Hospital Shriners Children´s México abrió sus puertas el 10 de marzo de 1945 y durante 80 años ha impactado la vida miles de pacientes activos, proporcionando atención médica de excelencia sin costo para las familias.

En sus inicios, el Hospital Shriners brindó atención a los afectados por las secuelas de la poliomielitis, enfermedad que azotó en las décadas de 1920, 1930 y 1940 a gran parte del continente americano.

Actualmente, el Hospital Shriners Children’s México brinda atención ortopédica especializada, realiza cirugías reconstructivas y de secuelas de quemaduras, elabora prótesis y ortesis, realiza investigación genética y brinda terapia física y ocupacional a todos sus pacientes.

¿Quiénes pueden recibir atención médica especializada y gratuita en el Hospital Shriners Children’s México?

La atención médica especializada que ofrece el Hospital Shriners Children’s México es completamente altruista, lo que significa que cualquier persona de los cero a los 18 años puede ser candidato a recibir atención de forma completamente gratuita, sin importar, su capacidad de pago o afiliación a algún servicio de salud.

“No tomamos en cuenta si el paciente tiene servicios públicos, si tiene un seguro de otro tipo, simplemente aquel paciente que viene a nosotros es atendido por que la misión del hospital es independiente de su raza, religión, o situación económica“, aseguró el doctor Haces durante el encuentro con la prensa.

“Lo más importante es el niño, en segundo lugar el niño y en tercer lugar el niño o niña. Atendemos al paciente porque está interesado en que nosotros los ayudemos” Felipe Haces, doctor en el Hospital Shriners Children’s México

¿Cómo solicitar atención médica en el Hospital Shriners Children’s México?

Todos los niños y niñas interesados en recibir ayuda Hospital Shriners Children’s México deben acudir a las instalaciones ubicadas al sur de la Ciudad de México en:

Avenida del Imán No. 257, colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, C.P. 04600.

“Todos los pacientes que vienen al hospital reciben una cita, se les revisa a la brevedad, si corresponde al servicio que nosotros otorgamos se inician todos los trámites para su aceptación como paciente Shriners; y se analiza a cada uno de los especialistas que tenemos en el hospital para darle tratamiento”, indicó Haces.

Hospital Shriners Children´s México celebra 80 años en México

Con motivo de la celebración de los 80 años de funcionamiento del Hospital, los directivos resaltaron la misión del centro médico y agradecieron el apoyo de todos sus donadores.

Durante el evento, celebridades como Alejandro Marcovich se dieron cita y destacaron la importante labor que realiza el Hospital Shriners.

“Estoy muy entusiasmado por muchos motivos, no solamente por la grandeza de la labor, sino por la visión que tienen. Es importante que se sepa que todo es gratuito. Mucha gente no sabe que una institución así pueda existir”. Alejandro Marcovich, músico

“Se podrían acercar aquí para recibir cirugía, diagnóstico, tratamientos, hay prótesis, hay todo lo que un niño necesita, más la rehabilitación”, agregó Marcovich.

Por su parte la atleta Alejandra Orozco, doble medallista olímpica, invitó a todas las personas a acercarse al hospital para conocer sus servicios y la labor que en él realizan.

“Tengan más acercamiento, vean qué se hace, conecten con las historias [de los pacientes]. La ilusión y motivación de salir adelante es lo que nos identifica y nos conecta”. Alejandra Orozco, doble medallista olímpica

Tan sólo en 2024, el Hospital Shriners Children´s México realizó 477 cirugías reconstructivas, 56 mil consultas totales, 37 mil sesiones de terapia física, más de 9 mil cirugías ortopédicas y entregó 741 prótesis.