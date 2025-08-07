No dejes la comida fuera más de dos horas: nutricionista advierte sobre intoxicaciones alimentarias

GENERANDO AUDIO...

Evita las intoxicaciones alimentarias este verano. Foto: Shutterstock

Con la llegada del verano, aumentan los casos de intoxicaciones alimentarias y gastroenteritis debido al calor y la humedad, que favorecen el crecimiento de bacterias.

Por ello, la nutricionista de Policlínica Gipuzkoa, Eider Sánchez, ha lanzado una advertencia clave: “nunca hay que dejar la comida fuera del frigorífico por más de dos horas“, incluso si ya está cocinada.

El verano, temporada crítica para las intoxicaciones

Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en España se notifican entre 5 mil y 6 mil brotes anuales de enfermedades de transmisión alimentaria, aunque la cifra real podría ser mucho mayor por los casos no reportados, más del 40% de estos brotes ocurren en verano.

Sánchez destaca que la conservación y manipulación correcta de los alimentos es fundamental para evitar riesgos, ya que el calor y la humedad aceleran la proliferación de microorganismos peligrosos.

Alimentos de alto riesgo

Entre los productos más sensibles a las altas temperaturas se encuentran los huevos, pescados, mariscos, carnes, lácteos y mayonesas caseras.

La especialista advierte que no basta con que el alimento huela bien o tenga buen aspecto: si hay dudas sobre su conservación, lo más prudente es evitar su consumo.

Consejos clave para prevenir intoxicaciones

Para reducir riesgos, la experta recomienda:

Guardar siempre los alimentos cocinados en recipientes cerrados dentro del refri.

No descongelar alimentos a temperatura ambiente, sino dentro de la nevera.

Lavarse bien las manos (mínimo 20 segundos con agua y jabón) antes y después de manipular alimentos.

Lavar frutas y verduras crudas cuidadosamente.

Mantener limpios los utensilios y superficies de cocina.

Además, si se planea salir a comer fuera, como a la playa o de picnic, Sánchez aconseja transportar los alimentos en neveras isotérmicas con acumuladores de frío y usar envases herméticos.

Al comer en restaurantes conviene observar que los platos estén protegidos y que los pescados y mariscos presenten buen color y ojos brillantes, como signos de frescura.

¿Qué hacer si ya te intoxicaron los alimentos?

Los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, y pueden aparecer pocas horas después de la ingesta. En estos casos, la nutricionista insiste en acudir a un centro de salud para una valoración médica adecuada.

Durante la recuperación, se deben evitar alimentos irritantes como café, alcohol, té, bebidas azucaradas o grasosas, y optar por comidas suaves y cocinadas de forma sencilla, que ayuden a rehidratar el cuerpo y no sobrecarguen el sistema digestivo.