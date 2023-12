No se prevé saturación de casos por neumonía infantil en México: UNAM

El aumento de casos de niños con neumonía en China se debió a sus bajas defensas y exposición a virus tradicionales después de la pandemia de COVID-19.

En México no se prevé este escenario de saturación de casos de niños con neumonía, señala el epidemiólogo del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor Gómez Bocanegra.

Al referirse a los casos registrados en China, Rosa María Wong Chew, jefa de Investigación Clínica de la UNAM, señala que “en el momento en que estos niños que no tenían anticuerpos, que no tenían contacto con virus ni bacterias, empiezan a tener contacto con virus y bacterias. No tenían inmunidad previa y les da infecciones graves; por eso tantos casos de neumonía”.

Los expertos señalan que pese a que no se prevé un escenario de saturación por casos de niños con neumonía, ha comenzado la parte más fuerte de la circulación de virus respiratorios en niños, que si no son tratados, pueden derivar en una dicha afección.

“Este año estamos viendo mucho virus sincitial respiratorio… Sí, hay muchos casos de neumonía, de bronquiolitis. El virus sincitial respiratorio sigue siendo un patógeno muy importante, el número uno”, refiere Rosa María Wong Chew.

Las infecciones virales o bacterianas comienzan en las vías respiratorias altas como en nariz, boca, garganta y oídos. Algunos síntomas son tos, fiebre, moco, dolor de oído, garganta.

María Wong Chew llama a estar alerta de los síntomas de neumonía:

“A los niños, por ejemplo, se les hunden las costillas, están muy decaídos, no quieren comer nada, la nariz se les mueve mucho”.

Para reducir las formas graves de las enfermedades respiratorias, como neumonía, hay que vacunarse: “Vamos atrasados, digamos, si no se han vacunado hay que vacunarse antes de que empiece a hacer más frío”, refiere Víctor Gómez Bocanegra.

