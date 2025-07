¡No te talles los ojos! Puedes dañar tu salud visual

GENERANDO AUDIO...

Parece una acción inofensiva y hasta placentera cuando hay comezón en los ojos, pero tallarlos constantemente puede dañar la vista. Especialistas del APEC Hospital de la Ceguera advierten que esta práctica puede deformar la córnea y provocar queratocono, un padecimiento que afecta principalmente a jóvenes.

Algunos testimonios recogidos en calles de la CDMX reflejan lo común que es esta conducta. “Con el sol se me irritan los ojos y lo que hacemos es tallarlos fuertemente”, dijo Jorge, mientras que Ari, otra entrevistada, confesó: “Cuando siento esa sensación, sí me rasco y me tallo un poquito”.

¿Qué es el queratocono y por qué ocurre?

El queratocono es una alteración progresiva en la forma de la córnea, que pasa de tener forma de domo a una más puntiaguda, como un pico. “La córnea está hecha de colágeno y este puede modificarse por el tallado constante”, explicó Cristina Pacheco, subdirectora médica del APEC.

Además del tallado de ojos, otras causas incluyen cirugías previas, alergias oculares, ojo seco y predisposición genética. En el caso del ojo seco, el prurito es pasajero; en la alergia, tallarse puede agravar el problema.

Síntomas, diagnóstico y tratamiento del queratocono

Luis Álvarez, oftalmólogo del APEC, señaló que los síntomas principales incluyen una disminución progresiva de la agudeza visual, especialmente desde la adolescencia hasta los 40 años.

El diagnóstico se confirma con estudios de tomografía corneal, y el tratamiento depende del avance del padecimiento. Uno de los métodos más comunes es el crosslinking, que endurece la córnea con vitamina y rayos UV. En casos avanzados, la única opción puede ser un trasplante de córnea.

Este padecimiento es común y afecta sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Una revisión anual con el oftalmólogo puede hacer la diferencia para un diagnóstico y tratamiento oportuno.