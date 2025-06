Nuevo tratamiento con anticuerpos humanos podría neutralizar el veneno de serpiente

GENERANDO AUDIO...

El envenenamiento por mordidas de serpiente causa entre 81 mil y 138 mil muertes anuales en todo el mundo, y deja con discapacidades permanentes a más de 300 mil personas. Durante más de un siglo, el tratamiento clásico ha sido un antiveneno obtenido a partir del suero de algunos animales, principalmente caballos, inmunizados con el veneno de una o varias especies de serpientes.

Sin embargo, una nueva investigación reveló que es posible obtener un antídoto para envenenamiento por mordidas de serpiente de dos anticuerpos humanos combinados con un antiinflamatorio, así lo dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una artículo sobre dicho estudio publicado en la revista especializada Cell, y realizado por Jacob Glanville, inmunólogo y biotecnólogo.

¿En qué consiste este nuevo antídoto contra veneno de serpientes?

Este nuevo antídoto que podría funcionar contra el veneno de serpientes fue desarrollado por el inmunólogo y biotecnólogo de la empresa Centivax, Jacob Glanville, después de que conociera al herpetólogo Tim Friede, quien fue mordido por dos cobras y estuvo casi en coma durante cuatro días.

De acuerdo con la UNAM, la relación entre estos dos expertos se dio después de que Friede decidió desarrollar inmunidad contra el veneno de las serpientes al dejarse morder cerca de 200 veces por sus reptiles en 2001. El resultado de tan atrevida decisión fue que desarrolló inmunidad a algunos venenos.

Gracias a su aparición en los medios, Glanville se comunicó con Friede para estudiar su resistencia a los venenos, porque podría ser muy importante en el desarrollo de un antiveneno de amplio espectro.

Después de años de investigación, el 2 de mayo de 2025 Glanville publicó un estudio titulado “Snake venom protection by a cocktail of varespladib and broadly neutralizing human antibodies” sobre dos de los anticuerpos encontrados en la sangre de Tim Friede, que combinó con varespladib, un antiinflamatorio inhibidor de la fosfolipasa.

Dicha mezcla fue probada con una muestra de 19 venenos de serpiente, demostrando ser efectivo contra 13 y parcialmente efectivo contra seis.

Pero, ¿qué dicen los expertos al respecto?

En opinión de Alejandro Alagón Cano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y quien ha desarrollado numerosos antídotos contra venenos de alacranes que se aplican en unos 20 países de África y Medio Oriente, así como en Estados Unidos, autorizados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), es importante considerar que si bien aparentemente logró un nivel de inmunización que puede neutralizar muchos venenos, lo cierto es que no lo hizo con el de víboras, sino con el de elápidos, como las cobras y las mambas.

“Los elápidos son una familia de serpientes venenosas que también incluye a las serpientes coralillo, cuyos venenos son principalmente neurotóxicos”.

“La purificación de dos anticuerpos de los venenos tiene un gran mérito científico, y mezclarlos con el varespladib, un inhibidor de muchas de las fosfolipasas que se encuentran en los venenos, tanto de los elápidos como de las víboras, dio buen resultado. Sin embargo, no inhibe a todas las fosfolipasas de los venenos”, explicó el investigador.

Por ello, este coctel tendría más utilidad en África y Asia, indicó:

“Creo que en la práctica este coctel va a tener poco efecto en nuestro continente, porque en esta región 98% son mordeduras de víboras, no de elápidos; en cambio, seguramente serviría en África y en Asia”.

Alagón Cano también indicó que este nuevo antídoto contra mordedura de serpiente puede ser poco práctico, ya que, el artículo propone que se inyecte el antiinflamatorio varespladib junto con los dos anticuerpos, uno contra las neurotoxinas de cadena larga y el otro contra las de cadena corta.

“Yo creo que no es práctico porque es muy importante aplicar el antídoto lo más rápido posible, ya sean mordeduras de vipéridos o de elápidos. El problema es cómo hacer accesible a los pacientes campesinos, quienes son a los que más muerden las serpientes, no sólo este antiveneno, sino cualquier antiveneno que se aplique mediante una inyección”. Alejandro Alagón Cano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM

Entonces, ¿siguen siendo mejores los sueros de caballo?

Los antivenenos que se obtienen inmunizando caballos todavía tienen ventaja porque los anticuerpos producidos por los equinos neutralizan no sólo las neurotoxinas de los venenos de serpientes, sino también otras, como las metaloproteinasas.

Estos antivenenos además son muy seguros porque son anticuerpos hiperpurificados, y digeridos con pepsina, de tal manera que producen menos reacciones anafilácticas o enfermedades del suero, aseguró el experto.

“Por ahora se van a seguir produciendo los antivenenos a partir del suero de caballos, como desde 1894”, dice Alagón Cano, quien también desarrolló un antídoto contra el veneno de la serpiente coralillo.

Alagón Cano concluyó que el nuevo tratamiento representa un avance científico importante, pero su aplicación clínica aún enfrenta retos prácticos y geográficos.