Obesidad, ¿qué tratamientos hay para combatirla?

Actualmente existen tratamientos seguros para bajar de peso. | Foto: Shutterstock.

La obesidad y el sobrepeso son dos temas que durante mucho tiempo han sido abordados desde distintas áreas, debido al impacto que pueden tener en la salud de las personas. Sin embargo, Jerónimo Monterrubio, cirujano bariatra y especialista en obesidad, aseguró en entrevista con Unotv.com que actualmente existen distintos tratamientos que pueden ayudar a las personas a bajar de peso de forma segura y saludable.

Tratamientos para la obesidad seguros y eficaces

De acuerdo con Monterrubio, es importante entender que el tratamiento para los pacientes con obesidad no puede ser el mismo para todos, ya que se debe considerar su situación de salud, así como su entorno y objetivos personales. De esto dependerá si se es candidato a un tratamiento para perder peso y el tipo de tratamiento a seguir.

Entre las opciones disponibles para combatir la obesidad se encuentran:

Cirugía bariátrica

Balón Allurion

Tratamiento farmacológico

Régimen nutricional

“Un tratamiento efectivo depende de entender lo que cada paciente necesita y busca y como éste se puede adaptar a su estilo de vida”. Jerónimo Monterrubio, cirujano bariatra y especialista en obesidad

¿Cómo saber si se tiene sobrepeso u obesidad?

Para saber si se tiene obesidad o sobrepeso se pueden utilizar dos parámetros que se pueden medir fácilmente: el peso y la estatura. De esta forma, dijo el especialista, se obtiene el IMC o Índice de Masa Corporal.

Así puedes saber tu IMC:

Dividir el peso dos veces entre la estatura, es decir, si alguien pesa 80 kilogramos y mide 160, lo que se debe hacer es dividir 80 entre 1.6 entre 1.6.

El Índice de Masa Corporal o IMC ayuda a clasificar si se trata de un peso normal, si hay sobrepeso o si existe obesidad, según los siguientes parámetros:

Peso normal hasta 24.9

hasta 24.9 Sobrepeso de 25 a 29.9

de 25 a 29.9 Obesidad de 30 a 34.9

En el caso de la obesidad existen tres categorías en las que se clasifica, la de grado 1 que comprende parámetros 30 a 34.9, la de grado 2 que va de 35 a 39. y la de grado 3 que es arriba de 40.

Sin embargo, el experto señaló que el IMC es sólo un parámetro y no un diagnóstico definitivo, ya que, para ello es necesario realizar análisis de composición corporal con mi bioimpedancia.

Otra forma de saber si se tiene sobrepeso u obesidad es observar si se presentan síntomas como:

No dormir bien

Roncar

Apnea del sueño

Cansancio permanente

Irregularidades mestruales

“No todas las causas de una enfermedad van a ser el sobrepeso. El sobrepeso, puede funcionar como un factor agravante a una condición de salud y no debe de ser un distractor de todas estas causas. Pero si manifestamos ciertos síntomas que pudieran estar asociados a una enfermedad metabólica definitivamente deben de buscar un especialista”. Jerónimo Monterrubio, cirujano bariatra y especialista en obesidad

¿Comer mucho y malos hábitos provocan obesidad?

Monterrubio destacó que “es importante entender que el sobrepeso y la obesidad son situaciones clínicas que son producto de una enfermedad metabólica subyacente, es decir, no se trata solamente de que los pacientes comen mucho y no hacen ejercicio y por eso suben de peso”.

“Hay casos en los cuales las personas no hacen ejercicio y no comen muy bien y no suben de peso y también hay muchos pacientes con sobrepeso y obesidad que están a dieta 80% del tiempo, haciendo ejercicio tres o cuatro veces por semana que no logran bajar de peso”. Jerónimo Monterrubio, cirujano bariatra y especialista en obesidad

Las personas pueden aceptarse en su peso, pero de forma sana

“Se habla de aceptarte en tu peso y es correcto. El paciente no debería de ser juzgado por su peso, ni socialmente, ni bajo ninguna circunstancia. Pero se debe entender que el sobrepeso puede traer enfermedades metabólicas y causar una muerte temprana”, asegura el experto.

“Si tú tienes algo de sobrepeso, no pasa nada, si tú te sientes cómodo en ese peso es correcto. Lo único que pedimos como profesionales de la salud es monitorizar el efecto que este sobrepeso pudiera tener en tu cuerpo para detectar tempranamente enfermedades metabólicas que requirieron una atención”. Jerónimo Monterrubio, cirujano bariatra y especialista en obesidad

Monterrubio dijo que las personas con obesidad deben considerar “bajar de peso lo suficiente para salir del riesgo cardiovascular y no genere una muerte prematura, que cause diabetes, que no limite poder disfrutar a los hijos o embarazarse o que no limite en algo más”.

“Mientras logremos estar fuera de ese factor de riesgo, cada quien es libre de pesar lo que quiera y como se sienta cómodo, esa es la parte que no debemos de juzgar”. Jerónimo Monterrubio, cirujano bariatra y especialista en obesidad

Día Mundial de la Obesidad 2024

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial dela Obesidad con la intención de crear consciencia y prevenir esta enfermedad considerada una “epidemia mundial” según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con la OPS, la obesidad es una interacción compleja de diferentes factores, para diferentes personas, en diferentes países y culturas y una estrategia universal para cada persona nunca será la solución.

Por ello, el Día Mundial de la Obesidad de 2024 tiene la intención de abrir una conversación más amplia y transversal, para saber cómo abordar la obesidad.