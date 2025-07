GENERANDO AUDIO...

El 28 de julio es el Día Mundial de la Hepatitis | Foto: Getty Images

El Día Mundial de la Hepatitis se conmemora cada 28 de julio y, este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que “la hepatitis D ahora se clasifica como cancerígena”, según se declaró recientemente en un estudio publicado en la revista científica The Lancet.

A través de un comunicado, la organización urgió a sus gobiernos y socios a intensificar urgentemente los esfuerzos para eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública. Por esta razón, en Unotv.com te decimos cómo prevenir.

La hepatitis D es cancerígena, alerta la OMS

El 27 de junio de 2025, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) clasificó a la hepatitis D como cancerígena para humanos, al igual que las hepatitis B y C, según retomó la OMS este lunes.

En este sentido, la hepatitis D, que solo afecta a personas infectadas con el virus de la hepatitis B, se asocia con un riesgo de cáncer de hígado de dos a seis veces mayor en comparación con la hepatitis B sola.

“Esta reclasificación marca un paso crucial en los esfuerzos mundiales para crear conciencia, mejorar la detección y ampliar el acceso a nuevos tratamientos para la hepatitis D”. OMS

La Organización aseguró que está siguiendo activamente los resultados clínicos de tratamientos innovadores para la hepatitis D”, declaró la Dra. Meg Doherty, nueva Directora de Ciencias para la Salud de la OMS.

¿Qué es la hepatitis D?

El virus de la hepatitis D (VHD) es un virus que requiere del virus de la hepatitis B (VHB) para replicarse. La infección crónica por VHD solo se presenta en personas con el VHB, de acuerdo con la propia Organización Mundial de la Salud.

Esta enfermedad afecta a casi el 5% de la población que tiene una infección crónica con el virus tipo B, es decir, un equivalente a casi 12 millones de personas a nivel mundial.

“Las poblaciones con mayor probabilidad de tener coinfección por VHB y VHD incluyen las poblaciones indígenas, los receptores de hemodiálisis y las personas que se inyectan drogas”. OMS

La infección crónica por el virus tipo D se considera la forma más grave de hepatitis viral crónica debido a su progresión más rápida hacia la muerte relacionada con el hígado y el carcinoma hepatocelular.

Síntomas, transmisión, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis D

Síntomas

La infección simultánea por hepatitis B y D puede provocar una infección de leve a grave, con síntomas indistinguibles de otros tipos de hepatitis vírica aguda, según la OMS, e inluyen:

Fiebre

Fatiga

Pérdida de apetito

Náuseas

Vómitos

Orina oscura

Heces pálidas

Ojos amarillentos

Fuente: OMS

Dichos signos suelen aparecer de 3 a 7 semanas después de la infección inicial y puede llegar a ser fulminante, aunque cabe destacar que la progresión de hepatitis B a D es rara, del menos del 5% de los casos agudos.

Transmisión

El virus de la hepatitis D (VHD) se transmite a través del contacto con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, de forma similar al virus de la hepatitis B (VHB). Esto puede suceder por vía sexual, mediante transmisión vertical de madre a hijo o por contacto cercano dentro del hogar en zonas endémicas.

Las personas portadoras crónicas del VHB corren el riesgo de adquirir también el VHD. Aquellos que no son inmunes al VHB —ya sea por no haber tenido la enfermedad o por no estar vacunados— están en riesgo de contraer ambas infecciones.

Los grupos con mayor probabilidad de coinfección incluyen a personas indígenas, usuarios de drogas inyectables, pacientes con hepatitis C o VIH, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y quienes reciben hemodiálisis.

La vacunación contra el VHB es una medida eficaz de prevención, y su implementación ha reducido los casos de hepatitis D a nivel mundial.

Diagnóstico

El diagnóstico de hepatitis D crónica requiere serología para demostrar la exposición (infección pasada o actual) y métodos moleculares para demostrar la presencia de ARN del VHD y una infección activa.

Sin embargo, los diagnósticos del VHD no están ampliamente disponibles, especialmente en países de ingresos bajos y medios, y hay poca estandarización de los ensayos de ARN del VHD.

Tratamiento

Hasta hace poco, el interferón α pegilado (PEG-IFNα) era la única opción terapéutica para la hepatitis D crónica, aunque con resultados limitados.

Su eficacia es reducida, ya que solo entre el 20 % y el 30 % de los pacientes logran una respuesta completa, y además se asocia a efectos secundarios y frecuentes recaídas.

Actualmente, el tratamiento del VHD está avanzando con nuevas alternativas prometedoras. En 2023, la bulevirtida fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos para tratar el VHD crónico en adultos con enfermedad hepática compensada.

Este medicamento se administra por vía subcutánea una vez al día, y sigue siendo evaluado en estudios para definir su uso óptimo y su combinación con PEG-IFNα.

Por otro lado, los análogos de nucleósidos empleados en el tratamiento de la hepatitis B no han mostrado beneficios específicos contra el VHD. Sin embargo, se continúan utilizando para controlar la infección por el virus de la hepatitis B en pacientes coinfectados.

¿Cómo prevenir la hepatitis D, según la OMS?

Los servicios de prevención de la hepatitis D deben centrarse en la reducción de la transmisión del VHB mediante la vacunación contra la hepatitis B, incluyendo la administración oportuna de la dosis al nacer, según la Organización Mundial de la Salud.

La OMS alerta que “la vacunación contra la hepatitis B no protege contra el VHD a las personas ya infectadas por el VHB”.

También se considera el uso de medicamentos antivirales para las mujeres embarazadas, así como prácticas de inyección seguras en centros de salud y los servicios de reducción de daños con agujas y jeringas limpias.

¿Dónde y cómo se pone la vacuna contra la hepatitis en México?

El Esquema Nacional de Vacunación 2025 incluye a la vacuna anti hepatitis B para recién nacidos, de acuerdo con los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal.

Esto significa que, para aplicársela a un menor de edad, es necesario acudir al Centro de Salud más cercano a tu domicilio con la cartilla de vacunación correspondiente.

Esta vacuna también está disponible en centros médicos privados, como el ABC, la cual se aplica en tres dosis para alcanzar una protección óptima por un precio por dosis de 565 pesos.

Hay que revisar la disponibilidad y precio en el centro médico privado al que se acudirá para su aplicación.

En México se aplica la vacuna recombinante contra la hepatitis B mcg y se aplica de manera intramuscular en el muslo izquierdo a todas las niñas y niños menores de un año de responsabilidad institucional.

Esta vacuna se aplica dentro de las primeras 24 horas de vida del menor y se podrá aplicar de forma extemporánea hasta los siete días de vida, de acuerdo con el PVU.

Cabe destacar que no se contemplan dosis adicionales debido a que, posteriormente, se aplica obligatoriamente la vacuna hexavalente acelular, que también contienen el componente de la cura contra hepatitis B.