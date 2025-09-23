GENERANDO AUDIO...

OMS le responde a Trump sobre “vínculo” de Paracetamol y autismo – Fotos: Reuters

La Organización Mundial de la Salud (OMS) negó este martes que existan una relación comprobada entre el uso de paracetamol en mujeres embarazadas y la aplicación de vacunas con el autismo, refutando los señalamientos del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Cabe destacar que, este lunes, el mandatario estadounidense desaconsejó el uso de Tylenol durante el embarazo por un supuesto incremento en el riesgo de autismo en niñas y niños. Científicos de todo el mundo cuestionaron lo dicho por Trump.

Un portavoz de la OMS refuta a Donald Trump sobre paracetamol y autismo

Las pruebas de que el paracetamol durante el embarazo esté relacionado con el autismo son inconsistentes, declaró Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, este martes en rueda de prensa.

“Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes”. Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS

Asimismo, afirmó que “varios estudios no han establecido ninguna relación de este tipo”. Por esta razón, pidió “prudencia antes de concluir que existe una relación causal” entre el paracetamol y el autismo.

El paracetamol o acetaminofén es el más recomendado para las embarazadas para aliviar el dolor o la fiebre. Otros medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno, están contraindicados, según reconoció la propia Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

“Las vacunas salvan vidas”, dice Tarik Jasarevic

En su declaración del lunes, Donald Trump también llamó a modificar el calendario de vacunación infantil y aseguró que las personas que no se vacunaban ni tomaban medicamentos no padecían autismo.

El portavoz de la OMS refutó las declaraciones de Trump, afirmando: “Las vacunas salvan vidas, lo sabemos. Las vacunas no causan autismo”.

“Cuando los calendarios de vacunación se retrasan, se alteran o se modifican sin verificar los datos probatorios, el riesgo de infección aumenta considerablemente, no sólo para los niños, sino también para toda la comunidad”. Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS

Jasarevic reconoció el aumento de casos de trastorno del espectro autista que señaló el Gobierno de EE.UU., por lo que aseguró que se redoblará los esfuerzos para comprender sus causas.

“Cerca de 62 millones de personas viven con un trastorno del espectro autista en todo el mundo, y está claro que, como comunidad internacional, debemos redoblar nuestros esfuerzos para comprender (sus) causas”, indicó.

Científicos refutan dichos de Donald Trump sobre autismo y vacunas

Si bien el número de personas con autismo han aumentado en las últimas décadas en Estados Unidos, muchos científicos rechazan la existencia de una epidemia, y destacan por el contrario las mejoras en el diagnóstico.

“El uso de paracetamol durante el embarazo no está asociado con un mayor riesgo de autismo, de trastorno por déficit de atención ni de discapacidad intelectual en los niños”, concluyó un estudio realizado en Suecia y publicado en 2024 en la revista médica JAMA.

Algunos estudios han demostrado una relación entre el consumo de Tylenol en mujeres embarazadas y el autismo, pero estos hallazgos son inconsistentes y no concluyentes, advirtió Roxana Trejo, jefa de Epidemiología del Centro Médico ABC en México.

[TE PODRÍA INTERESAR: Científicos defienden el uso del paracetamol durante el embarazo pese a críticas de Trump]

“No se tienen mecanismos confirmados que esté afectando al menor, no hay evidencia epidemiológica, sólo hay estudios observacionales y no son concluyentes. Falta más investigación al respecto”, dijo en entrevista para UnoTV. Y aclaró que los especialistas sí refieren que tiene que tomarse bajo prescripción médica y en las dosis recomendadas.

“No se ha demostrado que el paracetamol sea la causa del autismo”. Roxana Trejo, jefa de Epidemiología del Centro Médico ABC en México

“Se ha observado que este medicamento para el dolor es seguro tanto para la madre como para el feto. Si tienen estadísticas que del 40% al 60% de las embarazadas se autoadministraron paracetamol”, destacó.

Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, dijo que “no hay ningún aval científico” que certifique que exista una relación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé, retomó Europa Press.

“No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros”, dijo la experta.

En su opinión, el presidente estadounidense “ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia”, y, en lo que respecta a este anuncio, señaló que “es grave y es irresponsable”.

Estudios encontrados sobre el autismo y su relación con el medicamento

La opinión generalizada entre los investigadores es que no existe una única causa del autismo. Incluso, los mismos estudios que han encontrado una relación entre este trastorno y el medicamento han aclarado que se requiere de más investigación y pruebas concluyentes.

Uno de estos estudios recientes pertenece a la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, que en agosto reveló que “la exposición prenatal al acetaminofeno puede aumentar el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), en niños”.

Sin embargo, una investigación publicada en 2024 no encontró relación entre la exposición al Tylenol y el autismo.

“No hay evidencia sólida ni estudios convincentes que sugieran que existe una relación causal”, afirmó Monique Botha, profesora de psicología social y del desarrollo en la Universidad de Durham.

El Dr. Botha agregó que el alivio del dolor para las mujeres embarazadas es “lamentablemente deficiente”, siendo el Tylenol una de las únicas opciones seguras para la población.