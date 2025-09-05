OMS incorpora nuevos medicamentos para tratar cáncer, diabetes y obesidad a sus listas de fármacos esenciales

GENERANDO AUDIO...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este viernes la actualización de sus listas de medicamentos esenciales y medicamentos pediátricos esenciales en las que se incorporaron nuevos fármacos para distintos tipos de cáncer y para la diabetes con afecciones asociadas, como la obesidad.

En esta 24.ª Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y la 10.ª Lista Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos Esenciales se añadieron a los medicamentos para necesidades de salud prioritarias de las personas, tratamientos contra enfermedades, como: fibrosis quística, psoriasis, hemofilia y trastornos hematológicos.

¿Qué medicamentos se agregaron a las listas de la OMS?

Tras examinar 59 solicitudes, entre ellas 31 propuestas para añadir nuevos medicamentos o clases terapéuticas, el Comité de Expertos de la OMS en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales añadió 20 nuevos fármacos a la Lista de Medicamentos Esenciales y 15 a la Lista de Medicamentos Pediátricos Esenciales, además de nuevas indicaciones de uso para siete productos ya incluidos.

De tal manera que las listas actualizadas contienen ahora 523 medicamentos esenciales para adultos y 374 para niños, que recogen las necesidades de salud pública más urgentes.

Entre los nuevos medicamentos agregados a las listas de la OMS están:

Antineoplásicos

Pembrolizumab

Monoterapia de primera línea para el cáncer de cuello uterino metastásico, el cáncer colorrectal metastásico y el carcinoma pulmonar no microcítico metastásico

Atezolizumab

Como alternativa terapéutica para el carcinoma pulmonar no microcítico metastásico.

Cemiplimab

Como alternativa terapéutica para el carcinoma pulmonar no microcítico metastásico.

Medicamentos contra la diabetes y la obesidad

Semaglutida

Receptor GLP-1 para tratar la diabetes.

Dulaglutida

Receptor GLP-1 para tratar la diabetes.

Liraglutida

Receptor GLP-1 para tratar la diabetes.

Tirzepatida

Éste actúa como agonista de este receptor y también del péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa.

Todos estos fármacos se prescriben como hipoglucemiantes a adultos con diabetes sacarina de tipo 2 a quienes se ha diagnosticado insuficiencia renal crónica o una cardiovasculopatía y, además, obesidad (definida como un índice de masa corporal ≥ 30 kg/m²).

“Las nuevas ediciones de las listas de medicamentos esenciales son un paso importante para ampliar el acceso a fármacos con beneficios clínicos probados y con capacidad para aportar grandes ventajas a la salud pública mundial“, indicó Yukiko Nakatani, Subdirectora General de Sistemas de Salud, Acceso y Datos.

De acuerdo con la OMS, hasta ahora más de 150 países han adoptado estas listas de medicamentos como referencia para adquirir y suministrar medicamentos en sus sistemas públicos de salud y para los sistemas de seguro y de reembolso.

¿Qué son las listas de medicamentos de la OMS?

Las listas de medicamentos modelo de la OMS se empezaron a publicar con el objetivo principal de mejorar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo y ya se han consolidado como un recurso de referencia en todo el mundo para orientar decisiones relacionadas con la selección de medicamentos y la cobertura universal en todos los sistemas de salud.

Según la OMS, más de 150 países las han adoptado como referencia para adquirir y suministrar medicamentos en sus sistemas públicos de salud y para los sistemas de seguro y de reembolso.