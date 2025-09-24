OMS responde a Donald Trump: “No existe evidencia concluyente que confirme relación entre autismo y uso de paracetamol”

GENERANDO AUDIO...

OMS niega dichos de Donald Trump sobre paracetamol y autismo | Fotos: Reuters

La Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió este miércoles una declaración oficial señalando que no existe evidencia científica concluyente que confirme una posible relación entre el autismo y el uso de paracetamol durante el embarazo, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Un día antes de la postura oficial, Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, también declaró que las pruebas de una posible relación entre autismo y acetaminofén, componente principal del paracetamol, “siguen siendo inconsistentes”.

El pasado lunes 22 de septiembre, el mandatario estadounidense dijo: “El Tylenol (medicamento compuesto por paracetamol) durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo“.

La OMS le responde a Donald Trump sobre paracetamol y autismo

A través de un comunicado, la OMS señaló que aún no se han establecido las causas exactas del trastorno del espectro autista, y reconoció que existen múltiples factores que pueden estar involucrados.

Por esta razón, durante la última década se han realizado extensas investigaciones, incluyendo estudios a gran escala, que buscan establecer vínculos entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y el autismo, sin que haya evidencia clara.

“Hasta el momento, no se ha establecido una asociación consistente”. OMS

La Organización Mundial de la Salud aconsejó a todas las mujeres embarazadas que sigan las recomendaciones de sus médicos, quienes pueden ayudar a evaluar las circunstancias individuales y recomendar los medicamentos pertinentes.

Cualquier medicamento debe usarse con precaución durante el embarazo, especialmente durante los primeros tres meses, y de acuerdo con las recomendaciones de los profesionales de la salud.

OMS también desmiente dichos de Trump sobre vacunas

Este mismo lunes, el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., aseguró, sin pruebas científicas, que entre el 40% y el 70% de las madres con hijos con espectro autista creen que una vacuna les causó daños a sus hijos.

Dos días más tarde, la OMS respondió diciendo que “existe una sólida y extensa base de evidencia que demuestra que las vacunas infantiles no causan autismo“.

Además, la organización confirmó que estudios amplios y de alta calidad realizados en numerosos países han llegado a la misma conclusión.

“Los estudios originales que sugerían una relación eran erróneos y han sido desacreditados”. OMS

Desde 1999, expertos independientes que asesoran a la OMS han confirmado repetidamente que las vacunas, incluidas las que contienen timerosal o aluminio, no causan autismo ni otros trastornos del desarrollo.

Los calendarios de vacunación infantil se desarrollan mediante un proceso minucioso, exhaustivo y basado en la evidencia, que involucra a expertos mundiales y las aportaciones de los países, precisó la OMS.

OMS defiende el uso de vacunas en el mundo

El calendario de vacunación infantil, guiado por la OMS, ha sido adoptado por todos los países y ha salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años, según la propia organización.

“El calendario sigue siendo esencial para la salud y el bienestar de todos los niños y todas las comunidades. Estos calendarios han evolucionado continuamente con la ciencia y ahora protegen a niños, adolescentes y adultos contra 30 enfermedades infecciosas”. OMS

Todas las recomendaciones de vacunas del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) se basan en una revisión de la evidencia y están diseñadas para ofrecer la mejor protección contra enfermedades graves y para administrarse cuando más se necesita.

“Cuando los calendarios de vacunación se retrasan, interrumpen o modifican sin una revisión de la evidencia, aumenta drásticamente el riesgo de infección, no solo para el niño, sino también para la comunidad en general”, defendió la OMS.

En este sentido, los bebés demasiado pequeños para ser vacunados y las personas con sistemas inmunitarios debilitados o afecciones subyacentes corren el mayor riesgo.

La Organización llama a una mayor conciencia sobre el autismo

La Organización Mundial de la Salud señaló que, como comunidad mundial, debe existir un mayor esfuerzo por comprender las causas del autismo y la mejor manera de atender las necesidades de las personas autistas y sus familias.

Por esta razón, se comprometió a impulsar este objetivo colaborando con sus socios, incluidas las organizaciones dirigidas por personas con espectro autista y otras organizaciones que representan a personas con experiencias vividas.

“La OMS también apoya a las personas que viven con autismo y a sus familias, una comunidad digna con derecho a recibir consideraciones basadas en la evidencia y libres de estigma”, señaló este miércoles.

Cabe destacar que el autismo y otras afecciones neurológicas se debatirán este jueves 25 de septiembre durante la Cuarta Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre ENT y salud mental.