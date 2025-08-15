GENERANDO AUDIO...

OPS pide mejorar vigilancia contra el sarampión. FOTO: Shutterstock

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los países de América reforzar la vacunación y mejorar la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en la región.

En México los casos han ido en aumento hasta llegar a los 4 mil 6 casos de personas con esta enfermedad.

Casos y muertes en aumento

Hasta el 8 de agosto de 2025, se han confirmado 10 mil 139 casos y 18 muertes en diez países, un aumento 34 veces mayor que en el mismo periodo de 2024.

El 71% de los contagios corresponde a personas no vacunadas y un 18% a individuos con estatus desconocido.

Los países con más casos son:

Canadá: 4 mil 548 casos

4 mil 548 casos México: 3 mil 911 casos, la cifra se ha actualizado conforme a los últimos datos a 4 mil 6 casos, de acuerdo con la SSA

3 mil 911 casos, la cifra se ha actualizado conforme a los últimos datos a de acuerdo con la SSA Estados Unidos: mil 356 casos

Las muertes se han registrado de la siguiente manera:

México con 14

con Estados Unidos con 3

con Canadá con 1

En México, la mayoría fueron en personas indígenas de 1 a 54 años.

Cobertura de vacunación insuficiente

En 2024, la región alcanzó 89% de cobertura en la primera dosis de la vacuna triple viral (MMR) y 79% en la segunda. Sin embargo, la OPS advierte que el nivel recomendado para prevenir brotes es del 95%.

“El sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna muy segura y efectiva. Los países deben fortalecer la inmunización de rutina y realizar campañas en comunidades de alto riesgo”, señaló Daniel Salas, gerente de Inmunización Integral de la OPS.

Situación por país de sarampión

Canadá: brotes en Alberta, Columbia Británica, Manitoba y Ontario

brotes en Alberta, Columbia Británica, Manitoba y Ontario México: campaña masiva en 14 municipios de Chihuahua, que concentra el 93% de los casos

campaña masiva en 14 municipios de Chihuahua, que concentra el 93% de los casos Estados Unidos: 41 jurisdicciones con brotes, principalmente en comunidades menonitas

41 jurisdicciones con brotes, principalmente en comunidades menonitas Bolivia: casos en Santa Cruz y otros siete departamentos

casos en Santa Cruz y otros siete departamentos Argentina y Belice: sin nuevos casos desde junio

sin nuevos casos desde junio Brasil: 12 casos en Tocantins, vinculados a una comunidad ortodoxa rusa

Respuesta y recomendaciones

La OPS informó que brinda apoyo técnico y envío de expertos a países como México, Argentina y Bolivia, además de fortalecer la vigilancia y combatir la desinformación.

Las principales recomendaciones incluyen:

Alcanzar y mantener 95% de cobertura con dos dosis

con dos dosis Escalar campañas de vacunación en áreas de riesgo

Garantizar detección oportuna y confirmación por laboratorio

Involucrar a comunidades para mejorar aceptación de vacunas

Aunque no se recomiendan restricciones de viaje, se aconseja que los viajeros estén vacunados, especialmente niños de 6 a 11 meses en zonas con brotes.