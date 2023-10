Ozempic, medicina que usan para bajar de peso puede causar pancriatitis y otras enfermedades

El Ozempic es un agonistas de GLP-1. | Foto: Shutterstock.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica demostró que el fármaco para la diabetes Ozempic, el cual es promovido por influencers en redes sociales como un remedio eficaz para bajar de peso, puede causar una serie de problemas gastrointestinales de gravedad.

Pancreatitis, parálisis estomacal y problemas de obstrucción intestinal problemas causados por Ozempic

Los expertos señalan que los medicamentos conocidos como agonistas de GLP-1, entre los que se incluyen marcas como Ozempic, Wegovy, Rybelsus y Saxenda, están asociados con un mayor riesgo de sufrir afecciones médicas graves, como parálisis estomacal, pancreatitis y problemas de obstrucción intestinal.

Para saber esto, los investigadores analizaron los registros para ver cuántos pacientes desarrollaron una de cuatro afecciones gastrointestinales y compararon esa tasa con la de los pacientes que usaban otro medicamento para bajar de peso, bupropión-naltrexona.

Los expertos determinaron que los fármacos como el Ozempic están asociados con:

Riesgo 9,09 veces mayor de pancreatitis , o inflamación del páncreas, que puede provocar dolor abdominal intenso y, en algunos casos, requerir hospitalización y cirugía.

, o inflamación del páncreas, que puede provocar dolor abdominal intenso y, en algunos casos, requerir hospitalización y cirugía. Riesgo 4,22 veces mayor de obstrucción intestinal, mediante la cual se impide que los alimentos pasen por el intestino delgado o grueso, lo que provoca síntomas como calambres, hinchazón, náuseas y vómitos. Dependiendo de la gravedad, es posible que se requiera cirugía.

mediante la cual se impide que los alimentos pasen por el intestino delgado o grueso, lo que provoca síntomas como calambres, hinchazón, náuseas y vómitos. Dependiendo de la gravedad, es posible que se requiera cirugía. Riesgo 3,67 veces mayor de gastroparesia, o parálisis estomacal, que limita el paso de los alimentos desde el estómago al intestino delgado y provoca síntomas como vómitos, náuseas y dolor abdominal.

El estudio también encontró una mayor incidencia de enfermedades biliares, un grupo de afecciones que afectan la vesícula biliar, pero no se encontró que la diferencia fuera estadísticamente significativa.

Los investigadores dicen que, “aunque los eventos son raros, ya que millones de personas en todo el mundo usan estos fármacos, aún podrían provocar que cientos de miles de personas experimenten estas afecciones”.

“Dado el amplio uso de estos medicamentos, estos eventos adversos, aunque poco comunes, deben ser considerados por los pacientes que estén pensando en usarlos para perder peso”, dijo autor de la investigación, el doctor Mohit Sodhi.

¿Cuál es el riesgo de sufrir las contraindicaciones a causa del Ozempic?

“El cálculo de riesgo variará dependiendo de si un paciente está usando estos medicamentos para la diabetes, la obesidad o simplemente para perder peso en general. Las personas que por lo demás están sanas pueden estar menos dispuestas a aceptar estos eventos adversos potencialmente graves”, dijo Sodhi.

Si bien estudios anteriores resaltaron algunos de estos riesgos en pacientes con diabetes, este es el primer estudio grande a nivel poblacional que examina los eventos gastrointestinales adversos en pacientes no diabéticos que usan medicamentos específicamente para perder peso. Los resultados fueron publicados en la revista especializada Journal of the American Medical Association.

Ozempic y medicamentos similares, ¿qué son?

Los agonistas de GLP-1 como el Ozempic se desarrollaron originalmente para controlar la diabetes tipo 2, pero su popularidad se disparó durante la última década como herramienta de pérdida de peso no autorizada, alcanzando aproximadamente 40 millones de prescripciones en los Estados Unidos en 2022.

En 2021, se aprobaron algunas formas de medicamentos como tratamiento para la obesidad. Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorios que examinaron la eficacia de los medicamentos para bajar de peso no fueron diseñados para capturar eventos gastrointestinales raros debido a sus pequeños tamaños de muestra y cortos períodos de seguimiento.