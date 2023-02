Padres ausentes: ¿qué pasa cuando falta el amor?, UNAM responde

La presencia de los padres en la infancia es muy importante. | Foto: Shutterstock.

La figura de los padres es uno de los grandes apoyos que una persona tiene a lo largo de la vida, especialmente cuando en la infancia. Pero, ¿qué sucede y cuáles son los efectos cuando, por motivos laborales, fallecimiento u otras razones, uno de ellos está ausente?, una especialista de la UNAM lo explica.

“La ausencia del padre o la madre (o ambos) provoca, en primer lugar, una afectación emocional”, asegura Laura Hernández Trejo, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la experta, cuando un niño tiene un padre ausente surge la situación de comparación con los demás, ya que ven que el papá o mamá de sus compañeros o amigos se involucran con ellos (ya sea yendo a buscarlos a la escuela o ayudándolos con la tarea) y experimentan la reflexión de ‘por qué ellos no están conmigo’. Entonces, detectan una falta de cariño”.

A esto se suma una serie de afectaciones, como:

Baja autoestima

Dificultad para relacionarse

Estrés y ansiedad

Problemas en la escuela

Éstas a su vez, dijo la experta, provocan que el niño presente emociones negativas, las cuales no deben reprimirse.

“Si el niño está enojado, triste o enojado porque mamá y/o papá no están con él, no hay que minimizar esas emociones para ‘hacerlo sentir bien’. Hay que permitir que se exprese, y es mejor sentarse y preguntarle por qué se siente así, tratar de guiarlo en esa emoción sin intentar quitársela”, indicó Hernández Trejo.

¿Qué hacer cuando hay padres ausentes?

Cuando, lamentablemente, ambos padres fallecen, el niño recibe el apoyo de otros familiares (generalmente, los abuelos asumen este papel debido al parentesco). En este escenario, Hernández Trejo recomienda hablar con la verdad al niño y explicarle por qué sus padres no regresarán.

En los casos de cuando un padre o una madre está ausente porque se encuentra en la cárcel o porque abandonó al niño, la psicóloga aseguró que siempre hay que hablar con la verdad.

“A veces mentimos para protegerlos y evitar causarles más dolor, pero con el tiempo, la madre o el padre busca al niño y esto agrava el problema, ya que se suponía que ‘ya no estabas en mi vida’. Entonces, el niño experimenta dolor no solo porque le mentiste, sino también debido al dolor innecesario que enfrentó por la ausencia”.

Importancia paterna

La especialista universitaria indicó que la figura paterna es necesaria durante la infancia, ya que principalmente brinda apoyo y seguridad. No obstante, señaló que para que se cumplan estos dos factores, es necesario tener una paternidad comprometida.

“Los padres deben estar presentes y no deben dejar toda la responsabilidad a las madres. La paternidad debe estar bien establecida, es decir, no puede ser intermitente (preocuparse por sus hijos hoy y olvidarse de ellos mañana) y debe estar involucrada para evitar que los niños los vean como una figura ausente”.

Un ejemplo de esto es cuando “hay padres que viven bajo el mismo techo que sus hijos, pero estos no los ven porque ‘papá se va a trabajar cuando todavía estoy durmiendo y regresa cuando ya me he ido a dormir’”, señaló la especialista.

Además, la académica añadió que los padres deben dedicar tiempo de calidad a sus hijos e interactuar con ellos para que no se sientan abandonados o tengan la impresión de que no pueden contar con sus padres.

Importancia materna

Las nuevas dinámicas femeninas en torno al ámbito laboral y profesional también pueden resultar en ausencia materna, sin embargo, esta es distinta de la paterna debido a que la especialista en psicología indicó que las mujeres, a pesar de las diversas ocupaciones que tengan, buscan de algún modo estar presentes y hacerle saber a sus hijos que están con ellos.

“Si la madre está ausente por motivos laborales, ella buscará una forma de compensar el tiempo que no estuvo con el menor. De una forma u otra, siempre intentará demostrar amor o que su hijo le importa, preguntando cómo le fue en la escuela, si ya hizo la tarea, hablando sobre cosas que le gusten, entre otras cosas. Hace que el tiempo valga la pena”.

Mientras que la presencia del padre es valiosa porque brinda apoyo y seguridad, la madre es importante para el niño porque es fuente de cariño y la principal figura de apego.