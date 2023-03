Éstas son 5 enfermedades que provocan períodos menstruales dolorosos

Las enfermedades que causan períodos menstruales dolorosos ~ Foto: Pixabay

El Congreso de la Ciudad de México propuso un permiso laboral con goce de sueldo para aquellas personas menstruantes con períodos menstruales dolorosos. En entrevista con UnoTV.com, la Dra. Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica qué enfermedades pueden causar estos dolores.

¿Qué enfermedades provocan períodos menstruales dolorosos?

Según el Western New York Urology Associates, cuyos especialistas señalan dos tipos de dolor menstrual, el primario y secundario. De acuerdo con la especialista de la UNAM, la primera de estas es cuando los dolores no son provocados por ninguna enfermedad y la segunda es causada por alguna de estas afecciones:

Dismenorrea

El término de dismenorrea, es dolor a la menstruación, diferente al síndrome premenstrual que se quita al iniciar el período. Por otro lado, se pueden presentar dolores incapacitantes confundibles con cuadros abdominales agudos que pueden requerir cirugía cuando inicialmente parecía ser un dolor menstrual.

“La dismenorrea sí está catalogada con una enfermedad. Como tal consiste en dolores menstruales y que puede ser de leve a moderada” señala la doctora Zarela Chinolla, al mismo tiempo que reconoce la posibilidad de tratarse con ejercicio y antiinflamatorios debidamente recetados.

En este sentido, la ginecóloga asegura que no hay manera de categorizar el dolor, por lo que suele preguntar a las mujeres una escala del 1 al 10 sobre cuánto dolor están sufriendo. Según la especialista, ha tenido pacientes que han manifestado un 9 o 10 y de cualquier manera se han visto obligadas a realizar sus labores cotidianas.

Endometriosis

Se calcula que el 10% de las mujeres van a padecer endometriosis, una enfermedad en la que el endometrio, un tejido que crece exclusivamente dentro de la matriz, llega a crecer en el ovario, pelvis, colon, vejiga o en las trompas de Falopio, generando destrucción de los tejidos y dolores muy importantes.

“En la endometriosis severa, una gran cantidad de tejido que se junta con la menstruación y hace que lleguemos a tener tumores de ovario, importantes y que ameritan cirugía. Como tal, no siempre está relacionada con dolores incapacitantes, puede ser una enfermedad leve, es decir unos cuantos implantes pequeños, y tener todo el dolor del mundo”. Dra. Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, UNAM

Esta enfermedad necesita tratamiento y sobre todo que no avance o progrese porque este tejido no va a dejar de crecer en una mujer joven porque es dependiente de los estrógenos y todas las mujeres desde la menarca estarán expuestas estrógenos. entonces “Nos acompaña durante toda la vida reproductiva“, dice la especialista.

La endometriosis es de difícil diagnóstico al ser confundida con los dolores menstruales comunes. Si hay dolor menstrual severo se debe descartar esta enfermedad porque genera estragos a corto y a largo plazo en todas las mujeres que lo padecen, incluyendo dolores crónicos.

Enfermedad pélvica inflamatoria

Una enfermedad pélvico inflamatoria, por definición en ginecología, significa que la paciente tiene un proceso inflamatorio e infeccioso. En este caso, el padecimiento lo genera principalmente los siguientes fenómenos o procedimientos:

Clamidia

Micoplasma o neuroplasma

Infecciones bacterianas surgidas por la exposición a a un procedimiento quirúrgico

Legrado

Aplicación de dispositivo o un retiro de dispositivo de manera difícil

Biopsia endometrio

aborto no atendido o revisado

Efermedades de transmisión sexual

La enfermedad vía vaginal asciende o sube al útero y después afecta toda la pelvis. Esta afección puede ser detectada a tiempo cuando las pacientes no se esperan a que el dolor sea insoportable. “A la mayoría de mujeres se les hace el diagnóstico de manera temprana”, evitando dolores que se extiendan de tres a seis meses o más.

Quistes ováricos

Los quistes de ovario, como tal pueden iniciar como un quiste disfuncional, es decir, el ovario que se dedica a generar hormonas y generar un folículo para madurar un óvulo, esta enfermedad sucede cuando los folícuos maduran en donde las células generadoras de óvulos crecen desproporcionadamente y no se reabsorben a pesar de que no haya habido embarazo.

“Entran al otro ciclo y siguen creciendo y vuelven a entrar otros siglos y siguen creciendo. Son quistes que se van haciendo más grandes más grandes más grandes y que pueden generar dolor menstrual o dolor muy localizado como si fuera de un apéndice, pero de un lado o del otro”. Dra. Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, UNAM

Todas las mujeres desde que empiezan la regla, corren riesgo de desarrollar un quiste o un tumor en el ovario, por eso es recomendable hacer revisiones con ultrasonido cada año dependiendo de los antecedentes o alguna molestia, para que puedan ser detectadas a tiempo, pues “no es normal tener dolores cíclicos o cólicos o de forma aguda de manera recurrente”.

“Si tengo un dolor en el mismo lugar todo el tiempo cada rato se me quita con analgésicos, pero vuelve a reincidir definitivamente tengo que ir a que me revisen para ver si verificar si no tengo algún problema de útero o de ovarios“, dice la ginecóloga de la UNAM.

Miomas uterinos

Los miomas uterinos son tumores benignos que la mitad de las mujeres tendrán en la etapa reproductiva, según cálculos médicos, pero algunos se quedan toda la vida sin consecuencias. Es posible desarrollorlos a los 60 u 80 años, aunque a una edad temprana aumentan el riesgo de sangrado y dolor.

“Hay otros miomas que pueden crecer y crecer y crecer y me compriman la vejiga hacia adelante el recto hacia atrás o me compriman incluso de tan grandes que están las estructuras que comprometen al riñón, hay miomas que pueden llegar a hacer de dos o tres kilos cuatro kilos”, advierte la doctora Chinolla Arellano.

¿Los dolores menstruales son normales sin enfermedades?

La ginecóloga de la UNAM asegura que hay personas menstruantes que padecen dolores de tres a cinco días y confirma que los dolores menstruales por alguna de estas enfermedades no es normal, por lo que hay que estar en constante revisión personal y en menores de edad que estén bajo la tutela de cada persona.

“No es normal tener sangrados, abundantes e intensos no es normal y necesitan ir a tratamiento todas las mujeres, ya sea que tengan vida sexual o no. Es conveniente acudir a un ginecólogo, no sólo hacer exámenes en el laboratorio porque tenemos que entender que es lo que necesito”. Dra. Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, UNAM

La experta asegura que el hecho de que las mujeres antepasadas de la familia padecieran dolores menstruales toda la vida, no significa que estos sean normales ni que las personas menstruantes más jóvenes deban padecerlos. “Todas las mujeres tienen que tener el derecho a una atención médica una revisión ginecológica“, remata.