PET-CT: ¿cómo es el estudio que ayuda a diagnosticar el cáncer y otras enfermedades?

El cáncer, enfermedades neurólogicas, infecciosas e incluso inflamatorias pueden diagnosticarse mediante estudios de imagen molecular de alta complejidad que hasta hace pocos años eran inaccesibles. Uno de estos estudios es el PET-CT.

¿Qué es el PET-CT?

El PET-CT es un estudio de imagen molecular en el que se fusionan una tomografía por emisión de positrones (PET) y una tomografía computada (TAC), que al unirse ofrece imágenes funcionales que permiten tener mejores diagnósticos.

“La parte de tomografía computada es como una fotografía del paciente, nos dice qué tamaño tiene un órgano o cómo se ve en sus características morfológicas. Y la parte del PET, que es la tomografía por emisión de positrones donde al paciente se le administra el material radiactivo mediante el cual se pueden visualizar imágenes del comportamiento del cuerpo, es una imagen funcional”, explicó la doctora Belén Rivera de la Unidad de Imagen Molecular PET-CT de Salud Digna.

Imagen PET / Imagen TAC / Imagen PET-CT. | Foto: Uno TV / Salud Digna. Imagen PET-CT. de cuero y cerebro. | Foto: Uno TV / Salud Digna. Imagen PET / Imagen TAC / Imagen PET-CT. | Foto: Uno TV / Salud Digna. Muestra del tipo de imágenes obtenidas mediante el estudio PET-CT. | Foto: Uno TV / Salud Digna.

Su uso principal es en pacientes que sufren diferentes tipos de cáncer, específicamente en los casos donde se busca conocer la extensión de la enfermedad, es decir, si está localizada o si se ha diseminado a otros órganos. Así como para evaluar la respuesta a un tratamiento determinado.

Sin embargo, Rivera aseguró que el estudio PET-CT también sirve para evaluar una amplia gama de enfermedades como el Alzheimer, y que puede ser realizado en pacientes de cualquier edad, excepto en embarazadas, ya que, no tiene contraindicaciones de cuidado.

¿Cómo se realiza el estudio PET-CT?

Unotv.com acudió a la Unidad de Imagen Molecular PET-CT de Salud Digna ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México para conocer cómo se realiza un estudio de este tipo.

De acuerdo con la especialista en medicina nuclear, después de que un paciente es referido por su médico tratante, el laboratorio realiza una evaluación para determinar si el estudio PET-CT es el adecuado para la persona.

De ser así, el equipo de especialista dará al paciente una serie de instrucciones que deberá seguir previo a la realización del estudio. Algunas son: ayuno, no mascar chicle 12 horas antes, no hacer uso de dispositivos electrónicos u objetos como libros, o no hacer ejercicio 24 horas previas al estudio, entre otras.

El día del estudio el paciente será atendido por el personal de enfermería quien tomará los datos generales del paciente para posteriormente enviarlo al área de canalización. Ahí le será suministrado el radiofármaco y el medio de contraste y deberá permanecer alrededor de 60 minutos mientras es monitoreado y videovigilado constantemente por el personal médico.

“Esto es de suma importancia, incluyendo la temperatura, la cual debe ser cuidada para que el paciente se encuentre en las mejores condiciones, ya que, todo lo que haga o le suceda al paciente lo vamos a ver reflejado en el estudio y podría alterar el resultado”, explicó Rivera.

Posteriormente, el paciente será llevado a la Cámara de PET-CT, donde le será practicado el estudio, cuya duración es de 15 minutos aproximadamente. Al terminar, el paciente estará en observación por un breve espacio de tiempo y finalmente podrá ser enviado a casa.

Cámara de PET-CT. | Foto: Salud Digna.

¿Qué tipos de cáncer y otras enfermedades se pueden diagnosticar con el estudio PET-CT?

Dependiendo del tipo de radiofármaco que se utilice es que se pueden diagnosticar distintos tipos de cáncer como son: cáncer de mama, cáncer de próstata, linfomas, cáncer de colon o cáncer de pulmón.

En caso de las enfermedades neurológicas, las principales son aquellas que presentan datos de demencia o alteraciones cognitivas y también en ciertos casos de epilepsia.

El estudio PET-CT también se emplea en especialidades como: trastornos del movimiento, cardiología, y en diversas áreas de la medicina para la evaluación de enfermedades inflamatorias e infecciosas, por ejemplo; la tuberculosis.

La especialista destacó que “no es que cualquier paciente que tenga alguna de estas enfermedades se puedan evaluar por PET-CT, sino que el médico tratante es el que en determinados casos específicos envían a los pacientes”.

Estudio PET-CT poco accesible para la población mexicana

Debido a que los estudios de PET-CT son estudios de alta complejidad estos resultan poco accesibles a la población en cualquier sistema de salud, tanto público como privado, indicó Rivera.

Otro factor que lo hace inaccesible es que para su realización se requiere el uso de material radioactivo a través de radiofármacos que no tienen una amplia distribución en el país.

Los estudios PET-CT derivaron de los estudios PET que comenzaron a realizarse por primera vez en México en el año 2003, siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la primera institución en ofrecer este servicio a la población.

Actualmente, existen 60 unidades capaces de realizar este estudio de imagen en todo el país, aseguró Rivera. Y aseguró que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México requiere al menos 260 cámaras PET-CT para obtener un indicador adecuado de atención a la población.

¿Cuánto cuesta realizar un estudio de PET-CT?

Los costos de este tipo de estudio en México varían según la institución donde se realice y en todo caso del tipo de afección que se busque diagnosticar. No obstante, los costos pueden ir de entre los ocho y los 15 mil pesos hasta los 30 mil pesos aproximadamente.