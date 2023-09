“Poppers”: las devastadoras consecuencias a la salud de esta droga de moda

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el consumo de los denominados “poppers” con fines recreativos. Esto, debido a que contienen sustancias químicas altamente tóxicas, irritantes, volátiles e inflamables, además de su alta capacidad adictiva.

Algunos de los usos de “poppers” son como sustancias psicoactivas y o estimulantes sexuales. Estos productos producen estado de euforia y de no represión, lo que podría incrementar las prácticas sexuales no seguras que conlleven a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).

Sin embargo, la tolerancia que presentan los consumidores de estos productos es uno de los mayores peligros. Debido a la breve duración de sus efectos, las personas necesitan mayores dosis, lo que incrementa el riesgo de intoxicación por sobredosis y de sufrir efectos adversos.

¿Cuáles son las consecuencias a la salud de consumir “poppers”?

Entre los efectos más comunes del consumo de “poppers” están:

Mareo

Vómito

Disminución de la presión arterial

Taquicardia

Enrojecimiento de la cara y cuello

Dolor de cabeza

Otras afectaciones a la salud que pueden desarrollarse como consecuencia del consumo de “poppers” son:

Irritación de vías respiratorias

Desencadenando dificultades para respirar

Tos crónica

Bronquitis

Neumonía lipoidea

No obstante, las autoridades mexicanas señalan que también pueden provocar lesiones oculares, desórdenes en la visión y, en algunos casos, la pérdida de ésta.

Efectos del uso prolongado de los “poppers”

Se ha identificado que el abuso prolongado de estos productos puede afectar los nervios periféricos, ocasionando debilidad muscular, entumecimiento y dificultad para coordinar movimientos.

Además, pueden tener efectos negativos en el sistema cardiovascular, ocasionando disminución de la presión arterial, taquicardia, arritmias, fibrilación ventricular e incluso aumentar el riesgo de sufrir un infarto.

Consecuencias del uso de “poppers” con otras sustancias estimulantes

El uso simultáneo de “poppers” con otras drogas de tipo estimulante como MDMA, metafentamina y cocaína o medicamentos para la prolongación de la erección o la hipertensión arterial puede someter al sistema cardiovascular a un esfuerzo extra, que será más intenso y peligroso cuanto mayor sea la dosis y frecuencia de uso de estas sustancias.

¿Pueden los “poppers” causar la muerte?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), los proveedores de atención médica están reportando un aumento de muertes y hospitalizaciones relacionadas con la ingestión o inhalación intencional de productos de nitrito (“poppers”) para uso recreativo.

Debido a su composición, la FDA asegura que los “poppers” pueden causar la muerte de quienes lo consumen, por lo que no deben ser ingeridos o inhalados bajo ninguna circunstancia.

¿Qué tipo de droga son los “poppers”?

Los “poppers” se incluyen en el grupo de los inhalantes. Están compuestos en su mayoría por nitritos de amilo, butilo o isobutilo.

De hecho, según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, el nitrito de amilo es una sustancia muy volátil e inflamatoria y nunca ha de ser ingerida porque puede ser mortal.

Los “poppers” son líquidos incoloros e inodoros que se venden en pequeños botes de cristal para inhalar.

Según la FDA, a menudo se envasan con el estilo de las botellas de bebidas energéticas y se etiquetan con nombres como: