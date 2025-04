¿Por qué el jamón se pone baboso y qué pasa si lo lavas?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasa si lavas el jamón baboso? Foto: Shutterstock

Es probable que alguna vez hayas visto que el jamón de tu refrigerador se ponga baboso, pero si no ha caducado, entonces ¿se puede lavar o es peligroso para la salud? En Unotv.com te contamos por qué sucede y qué pasa si lo comes.

Probablemente, esta sustancia blanquecina y babosa te haya hecho dudar entre tirar el jamón, comerlo o lavarlo, pero lo primero que debes saber es que esto es algo que le pasa a los embutidos tras varios días en el refrigerador, pero ¿es seguro comerlo?

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), las bacterias ácido- lácticas forman una sustancia babosa y viscosa, que crecen por el contenido de carbohidratos en el producto cárnico y por la humedad que hay dentro.

En bajas concentraciones, dichas bacterias no son dañinas para la salud, pero pueden producir un olor y sabor ácido, dijo Juan Pedro Camou Arriola, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)

¿Se puede comer el jamón si está baboso?

Aunque estas bacterias pueden no ser una amenaza, el experto no recomienda consumir el jamón cuando se presenta la viscosidad, ya que no se puede prever qué efecto tendrá en el consumidor, pues no se sabe qué otras bacterias puede haber desarrollado.

¿Qué pasa si lavas el jamón?

Aunque el primer pensamiento puede ser lavar el jamón al verlo baboso, de acuerdo con Mariana Zapién, ingeniera de alimentos y divulgadora en redes sociales, lavarlo no elimina los microorganismos.

Zapién destacó que, incluso, lavar el jamón puede contaminar superficies y otros alimentos, por lo que recomienda tirarlo cuando se note algún cambio en la textura, olor o color del embutido.

¿Cómo evitar que el jamón se ponga baboso?

Camou Arriola explicó que para la correcta preservación, los embutidos deben mantener su “cadena de frío”, es decir, ser conservar a temperaturas de 0 a 2 grados centígrados, desde que son empaquetados, trasladados a los supermercados y almacenados en las vitrinas comerciales hasta la compra del consumidor.

Si se rompe la cadena de frío, debido a que el embutido está a temperaturas superiores a los 4 grados centígrados, desprenderá agua y se acelerará su descomposición.

Lo más recomendable es mantener el refrigerador a una temperatura adecuada y consumir el jamón lo más pronto posible.

La recomendación del experto al almacenar los embutidos para preparar sándwiches es que se resguarden en empaques térmicos que conserven el frío y que no tengan humedad.

El promedio de vida de anaquel de la mayoría de los embutidos es de entre 40 y 60 días desde que son producidos, pero la interrupción de la cadena de frío y abrir el empaque hace que el periodo se acorte, sobre todo en lugares con temperaturas más elevadas.