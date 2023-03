Para Camila, leer en voz alta no es tarea fácil. Le cuesta trabajo articular algunas palabras y leer con fluidez, por ejemplo, la siguiente frase: “Tilón y Fifí son astutos y salen de paseo sin Tolón salen y pasean al sol”. Ella padece dislexia.

“Desde chiquita me costaba la lectura. De calificaciones me iba bien y en todo lo demás también, pero la lectura siempre me costó mucho y ahorita que entré a secundaria fue cuando más me empezó a acostar porque era muchísimo más, todo es más de lectura. Cambiaba algunas letras, o cuando me dictaban números escuchaba unos y escribía otros, o cuando leía me saltaba palabras o mezclaba números o letras”. Camila Levy, estudiante.

Fue hace un año cuando a Camila le diagnosticaron dislexia. Mariana, su madre, se percató del problema que tenía para leer desde que era pequeña.

“Entra a secundaria y un día me dice ‘mamá, ¿me ayudas con una tarea?’, y literal llega con una hoja por los dos lados de una lectura y tres preguntas abiertas y en el momento le digo ‘a ver, léelo en alto’. Lo empieza a leer y veo que se empieza a trabar en cada renglón, y de repente me doy cuenta de que empieza a cambiar las letras y ahí es cuando me llama muchísimo la atención porque dije ‘no es posible, de 13 años, cuando lleva toda la primaria con un promedio de 9.7’. De repente me llega eso, pues sí, me empezó a agobiar”. Mariana Díaz, madre de Camila.

La dislexia es un trastorno que dificulta la identificación de letras, sus sonidos y su correcta relación. A decir Víctor Beller, delegado de la organización Dislexia y Familia (Disfam) México, esta condición la presenta el 10% de la población a nivel mundial.

“El 10% de la población mundial no necesariamente está apta para decodificar los signos y poder leer correctamente. La característica más común que tiene un disléxico es que no puede leer en voz alta; si la afectación es mayor, tiene problemas en escritura, ortografía, comprensión de lo leído, memoria matemática y si todavía es más grande; tiene problemas de coordinación corporal y deportes”. Víctor Beller, delegado, Disfam México.

La dislexia no está relacionada con problemas de la audición o de la vista, ni a la inteligencia de una persona. La especialista en neurolingüística y logopedia, Constanza Pico, comenta en entrevista con UnoTV, que los disléxicos compensan su dificultad con otras habilidades.

“Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y muchas veces superior, o sea son muy inteligentes, con lo cual muchas veces aprenden a compensar acá y allá y van disimulando su dificultad, van consiguiendo encaminarla de manera tal. Con mucho esfuerzo, a veces, no siempre expresado, llegan a la adultez. Lo ideal es que eso no ocurra, lo ideal es que este niñito sepa lo que le ocurre”. Constanza Pico, especialista en Neurolingüística y Neurodesarrollo.

La detección oportuna puede ayudar en el desarrollo académico del niño. Estrella Vázquez, también especialista en logopedia, explica que en la etapa preescolar se pueden identificar señales de manera oportuna.

“En la parte preescolar es cuando empiezan algunas identificaciones; nosotros sí tenemos herencia de dislexia en nuestra familia y dentro de la escuela nos están diciendo que nuestro pequeñito tiene dificultades motoras, tiene dificultades en la lateralidad, tiene dificultades de lenguaje y tiene dificultades también en los procesos de sensopercepción así como a lo mejor un TDA (Trastorno por Déficit de Atención), entonces es importante que asistamos a valoraciones; esto para no dejar pasar más tiempo, ya que entre más rápido trabajamos con las implicaciones y las complicaciones que presentan, no significa que se le va a quitar la dislexia, pero sí que va a tener menos dificultades a nivel escolar más adelante”. Estrella Vázquez, directora, Clínica TEVAL.

Los psicopedagogos y logopedas, son los encargados de realizar pruebas que diagnostican la dislexia.

“De acuerdo a toda esta evaluación, identificamos los niveles de acuerdo con la edad cronológica de cada paciente. Si está desfasada por debajo de uno o dos años, entonces evaluamos qué tipo de dislexia tiene; si tiene un componente más fonético o tiene un componente más percepción visual, entonces, con base a eso, se hace un programa de trabajo interno y se evalúa, porque cada paciente es completamente diferente”. Estrella Vázquez, directora, Clínica TEVAL.

Para Camila, las sesiones de su programa de trabajo, han ayudado a mejorar su lectura.

“Hacemos muchas actividades de lectura, pero no siempre es lectura, también hacemos juegos de espacio, para ubicar el espacio… Yo sí he visto muchos cambios y he visto mucha mejoría en como leo y en la escuela”. Camila Levy, estudiante.

Los especialistas destacan la importancia de la detección oportuna, pues la dislexia puede afectar el desarrollo escolar del niño, causar baja autoestima, problemas de conducta e incluso la deserción escolar.