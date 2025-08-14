¿Por qué le salen “tentáculos” en el cara a los “conejos Frankenstein” de EE.UU.?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Lo conejos con crecimientos en la cara parecidos a unos cuernos o tentáculos, que fueron reportados por habitantes de Colorado, Estados Unidos, y que popularmente son conocidos como “conejos Frankenstein”, deben su apariencia “anormal” a una infección viral causada por el virus del papiloma Shope.

Expertos en vida silvestre aseguraron a la agencia de noticias AP, que la enfermedad que padecen estos conejos es “relativamente común” y “en su mayoría inofensivo”.

Pero, ¿por qué le salen tentáculos en la cara a los conejos?

El virus del papiloma Shope que padecen los “conejos Frankenstein” se caracteriza por causar grandes fibromas queratinizados alrededor de la cara y las orejas que pueden restringir o impedir la alimentación en los animales. Sin embargo, también es común que estas tumoraciones aparezcan en el cuello, patas y espalda, y pueden tener varios centímetros de longitud, indican un par de artículos publicados en el repositorio científico Science Direct y en Plos One, respectivamente.

En las primeras etapas de la enfermedad, los conejos presentan un ligero engrosamiento del tejido subcutáneo, seguido por el desarrollo de una inflamación blanda claramente diferenciada. No obstante, estos tumores pueden persistir durante varios meses antes de desaparecer, explica el Manual MDS de salud animal.

Los tumores que parecen tentáculos en la cara de los llamados “conejos Frankenstein“, presenta la apariencia típica de un papiloma. Normalmente se observa un leve infiltrado de células inflamatorias en las capas dérmicas subyacentes al tumor. La falta de resolución de la lesión puede conducir al desarrollo de un carcinoma escamocelular.

Si bien, dichas tumoraciones pueden desencadenar en un cáncer, lo cierto es que también pueden desaparecer después de un tiempo, dejando al conejo sin ninguna lesión.

Generalmente, esta enfermedad se presenta en conejos de cola de algodón del Medio Oeste y en ocasiones existen brotes en conejos domésticos, siendo los menos de los casos los presentados en conejos de laboratorio, según la Universidad de Missouri.

¿Qué es el virus del papiloma de Shope o virus del papiloma de conejo?

El virus del papiloma de Shope es un virus de ADN y miembro del grupo de los papovavirus. Se observa con mayor frecuencia en conejos de cola de algodón del Medio Oeste, con brotes en conejos domésticos.

Fue el primer virus de ADN con capacidad tumorígena demostrada. Se describió en conejos de cola de algodón de Kansas y Iowa por Richard Shope en 1933, posteriormente, fue detectado en S. audubonii en 2011.