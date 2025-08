¿Por qué se nos olvidan los nombres de las personas, según la psicología?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

No poder recordar un nombre o llamar a alguien por un nombre distinto al suyo es algo más común de lo que parece y generalmente no es algo que deba preocupar a quien le ocurre, asegura un artículo de la American Association of Retired Persons (AARP).

Según los expertos, este tipo de confusiones no tiene que ver con una pérdida de memoria, sino con una estrecha relación entre los nombres, las personas y el estado de ánimo y mental de quién lo olvida o pronuncia.

Olvida un nombre no es pérdida de memoria

Según Neil Mulligan, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, “es completamente normal confundir nombres, especialmente dentro de categorías de nombres relacionados“.

Y es que, según Milligan, cuando se llama a alguien por el nombre equivocado, normalmente se usa el nombre de una persona similar o relacionada, como un familiar o amigo cercano.

Esto se debe a que “el cerebro almacena información en redes” de términos relacionados, dijo por su parte la doctora Judith Heidebrink de la Universidad de Michigan.

“Es mucho más probable que sustituyas nombres que suenan similares o que están vinculados de la manera más fuerte a una categoría”, dijo Heidebrink.

“Las investigaciones demuestran que las personas tienen más probabilidades de recordar la ocupación de una persona que su nombre”.

Además, el estudio encontró que comúnmente las personas que cometen los errores casi siempre son mayores que las personas a las que nombran incorrectamente, las cuales tienden a ser personas a las que los hablantes ven con frecuencia.

Incluso, señaló que son las mujeres quienes tienen “un poco más de probabilidad de confundir nombres, así como de informar que sus propios nombres se confundían”.

Otro motivo por el que una persona puede confundir un nombre es por el estado de animo. De acuerdo con la investigación, más del 40% de las veces, la persona que confunde el nombre de otra está cansada, frustrada o enojada.

“Tratar de hacer malabares con varias tareas a la vez probablemente aumenta las posibilidades de decir el nombre equivocado“, dijo Deffler.

¿También confundimos u olvidamos el nombre de las mascotas?

La respuesta a esta pregunta depende la especie. Según el estudio, las personas rara vez confunden el nombre de un niño con el de su gato, pero no ocurre lo mismo con los perros, ya que, las personas sí suelen confundir los nombres de sus hijos y sus perros.

¿Qué tan frecuente puede ser olvidar un nombre?

Un estudio dirigido por Samantha Deffler del York College de Pensilvania donde se entrevistó a estudiantes universitarios, dio a conocer que aproximadamente el 50% de los participantes dijo que alguien conocido les había llamado por otro nombre, y que en el 95% de los casos lo había hecho un miembro de la familia.

También informó que 38% de los estudiantes que participaron del estudio dijeron haber cometido el mismo error de llamar por otro nombre a una persona, siendo la mayor de las veces a un miembro de su familia.

¿Por qué recordamos el nombre después de que ya pasó?

De acuerdo con AARP, esto se debe a que en muchos casos el cerebro sigue trabajando en el problema incluso después de que ya pasó el momento donde ocurrió el olvido.

“Aunque no estés pensando conscientemente en ello, tu cerebro sigue trabajando”, dijo Heidebrink.

Para la experta, parte de la respuesta también se haya en el hecho de que “a medida que envejecemos, tenemos más nombres que recordar”, y eso no significa un “signo de demencia”.