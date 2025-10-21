Presentan el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: ¿qué es y en qué consiste?

GENERANDO AUDIO...

El programa contempla cinco estrategias. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El Gobierno de México presentó el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, compartió los detalles del programa, cuyo objetivo es crear conciencia, ya que es la primera causa de muerte en mujeres, mencionó el funcionario.

¿En qué consiste el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama?

El modelo contempla cinco estrategias:

Promoción : que consiste en campañas educativas hacia la población general, fundamentalmente a las mujeres.

: que consiste en campañas educativas hacia la población general, fundamentalmente a las mujeres. Prevención de factores de riesgo : los más importantes son obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo.

: los más importantes son obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo. Detección oportuna : autoexploración mamaria a partir de los 20 años, Mastografía bianual a mujeres de 40 años.

: autoexploración mamaria a partir de los 20 años, Mastografía bianual a mujeres de 40 años. Diagnóstico : toma de biopsia, en caso de detectar alguna lesión.

: toma de biopsia, en caso de detectar alguna lesión. Tratamiento: que puede ser cirugía, quimioterapia o radioterapia.

Aumentarán número de mastógrafos

Actualmente, las autoridades cuentan con 656 mastógrafos en 640 hospitales para atender el cáncer de mama.

Kershenobich Stalnikowitz informó que es necesario incrementar este recurso para poder atender a la población en riesgo.

Como parte de las acciones del modelo, se adquirirán mil mastógrafos nuevos y mil ultrasonidos nuevos que estarán en centros dedicados especialmente a la detección.

Por otro lado, aumentarán con 20 centros de diagnóstico, con personal de imagen y patología, así como construirán 32 unidades hospitalarias de atención oncológica para la mujer, uno por estado.

Con esto, se prevé que para 2026 a 2027 se contará con mil 656 mastógragos, que permitirán hacer 8.9 millones de mastografías anualmente, así como 34 mil 327 al día en todo el país, y 21 estudios diarios por equipo en promedio, y 62 centros de diagnóstico integral.

El Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama aplica en todo el sector público de salud, independientemente de la derechohabiencia.