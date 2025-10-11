Presentan nueva tecnología para terapia renal en el hogar

GENERANDO AUDIO...

Presentaron tecnología para la terapia renal en el hogar. Está dirigida a pacientes con Enfermedad Renal Crónica en Diálisis Peritoneal.

“El paciente puede conectarse durante la noche y esta máquina realiza por los recambios que anteriormente se hacían de manera manual, pues de una forma automatizada, de ahí el término de diálisis peritoneal automatizada, para llevar a cabo la eliminación de ese exceso de líquidos, de toxinas, que llegan a tener estos pacientes con la enfermedad renal crónica en estado avanzado”

Armando Martínez / especialista en Nefrología

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Solo se conecta una vez por la noche a la máquina de diálisis.

“Es una terapia que se puede utilizar para todos los pacientes, para los pacientes, independientemente de la edad, simplemente que ellos puedan conectarse a la máquina que puedan aplicar el botón de encendido apagado”

Armando Martínez / especialista en Nefrología

Esta terapia incluye una app para celular o dispositivo inteligente, “que el paciente puede descargar en un dispositivo móvil y ahí hacer los registros de su tratamiento diario”.

La máquina y la app están conectadas con una plataforma médica, “que se vincula a las clínicas de los hospitales, en esencia es para monitorear a los pacientes de diálisis peritoneal”. Brinda autonomía y menos hospitalizaciones, mejor calidad de vida.

“Hay cerca de dos mil pacientes que ya están con esta tecnología… convertir todos los demás le costaría al gobierno, la respuesta es no, porque ya los pacientes están en tratamiento”

Larry Vasco / director para Vantive México, Centroamérica y El Caribe

En México, la Enfermedad Renal Crónica afecta al 12 por ciento de la población.