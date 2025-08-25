GENERANDO AUDIO...

Primer trasplante de pulmón de un cerdo a un humano. FOTO: Getty Images

Especialistas de la Universidad de Médica de Guangzhou, en China, lograron realizar el primer trasplante de pulmón de cerdo modificado genéticamente en un humano que presentaba muerte cerebral, la revista especializada Nature Medicine compartió el logro en un artículo publicado este 25 de agosto de 2025.

Se trata de un procedimiento delicado con un órgano vulnerable, pero que cuenta en esta ocasión con altas probabilidades de compatibilidad, aunque sigue en monitoreo médico por contar con riesgos de rechazo.

Trasplante de cerdo en paciente con muerte cerebral

De acuerdo con la revista especializada Nature Medicine, el procedimiento se realizó en un paciente de 39 años con muerte cerebral tras una hemorragia cerebral. Los especialistas implantaron un pulmón proveniente de un cerdo con seis modificaciones genéticas diseñadas para reducir el riesgo de rechazo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Durante 216 horas de seguimiento, el órgano mantuvo su viabilidad y funcionalidad sin mostrar rechazo hiperagudo ni señales de infección.

Complicaciones tras las primeras horas

A las 24 horas del xenotrasplante se observó un edema grave, semejante a la disfunción primaria del injerto, posiblemente causado por lesión por isquemia-reperfusión.

En los días 3 y 6 posteriores a la cirugía, se detectaron signos de rechazo mediado por anticuerpos, aunque hacia el noveno día hubo una recuperación parcial de la función pulmonar.

Tratamiento con inmunosupresores

El protocolo incluyó una combinación de inmunosupresores como globulina antitimocítica de conejo, basiliximab, rituximab, eculizumab, tofacitinib, tacrolimus, micofenolato de mofetilo y esteroides con reducción gradual de dosis. Estos fármacos se ajustaron según la respuesta inmunitaria del paciente.

[TE PUEDE INTERESAR: Cirujanos logran el primer trasplante de vejiga en humanos]

Aunque el estudio representa un avance en el campo de los trasplantes, los investigadores señalaron que aún persisten retos relacionados con el rechazo inmunológico y el riesgo de infecciones.

Asimismo, advierten que serán necesarios más estudios preclínicos antes de considerar la aplicación clínica de este procedimiento de traslado de un órgano de un cerdo en pacientes vivos.