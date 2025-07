Primeros auxilios: ¿qué hacer si sufres una cortadura?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Imagina que estás en casa y de pronto un vaso se rompe, un cuchillo se resbala de tus manos o un sartén con aceite caliente te salpica. En un segundo, lo cotidiano se convierte en una emergencia. Pero, ¿sabes cuáles son los primeros auxilios que debes aplicar en caso de cortadura?

Un grupo de expertos en urgencias médicas del Centro Médico ABC explicó paso a paso qué hacer en caso de sufrir una cortada en casa.

Primeros auxilios en cortaduras, ¿qué puedo hacer?

Para saber qué hacer y cómo tratar una cortadura es necesario distinguir los diferentes tipos que existen: las capilares, las venosas y las arteriales. De esto dependerá la maniobra de primeros auxilios que se ejecute, dijeron a Unotv.com, Melani Araiza e Ixchel Soto, dos estudiantes de medicina que realizan sus prácticas en el Centro Médico ABC.

Existen tres maniobras de primeros auxilios que se pueden aplicar en caso de cortadura, y las cuales dependerán de la gravedad de la lesión. Éstas son:

1. Maniobra de opresión

Ejercer presión mediante el uso de gasas estériles es la forma más eficaz de contener un sangrado moderado producto de una cortadura venosa.

“Si tenemos una herida que ves que está sangrando y que no cierra, vamos a aplicar presión con una gasita por 30 segundos. Si vemos que no para vamos a integrar una segunda gasita sin dejar de poner presión. Pero si ves que sigue manchando y no para de sangrar pones una gasita más y vas preparando tu venda”. Melani Araiza, estudiante de medicina

De acuerdo con Araiza, un punto importante al aplicar esta maniobra de primeros auxilios en cortaduras es nunca quitar la primera gasa que se colocó, a pesar de que ésta se llene de sangre, ya que de hacerlo es posible provocar un sangrado mayor pues se arranca el coagulo que se va formando en la herida.

Para mantener una presión constante, las estudiantes explicaron que es necesario colocar un vendaje sobre la herida, el cual se debe aplicar con fuerza, de modo que ejerza la presión suficiente en la zona afectada para que deje de sangrar.

Tanto Soto como Araiza destacaron que es importante que tras aplicar esta maniobra de primeros auxilios, el paciente debe acudir al área de urgencias de un hospital para ser valorado y atendido por un profesional de la salud, quien decidirá la mejor opción de tratamiento.

2. Maniobra de empaquetamiento

La técnica del empaquetamiento en primeros auxilios es recomendada para lesiones grandes donde se ha comprometido la dermis, la epidermis, el tejido adiposo y el músculo, dijo el doctor Javier Valdés.

El primer paso es tomar un par de gasas e introducirlas fuertemente en la herida. Posteriormente y sin retirar las gasas anteriores se introduce otro par de gasas en la herida, siempre ejerciendo presión. Si al cabo de un minuto el sangrado no se ha detenido, se debe proceder a introducir más gasas en la herida.

En caso de que el sangrado persista y ya no sea posible introducir más gasas, lo mejor es proceder a colocar un vendaje opresivo. De acuerdo con el doctor Valdés, éste consiste en tomar la venda y enrollarla en la zona de la herida con mucha fuerza.

En caso de no tener gasas o estar en la calle, el médico dijo que se puede usar cualquier prenda que ejerza presión directa.

El especialista del Hospital ABC, aseguró que al realizar correctamente la maniobra de empaquetamiento, el paciente ya no corre peligro y puede tomarse el tiempo necesario para acudir al hospital.

“Una vez que hayas detenido el sangrado no hay ningún problema, podemos tardarnos el tiempo necesario. Por favor, en casita no corran. Respeten las señales de tránsito, váyanse calmados, ya no es una emergencia. El sangrado se detuvo”. Javier Valdés, medico del Hospital ABC

3. Maniobra del torniquete

El torniquete es una de las técnicas de primeros auxilios que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que su principal objetivo es contener hemorragias severas, producto de una cortadura.

Generalmente, el tipo de cortadura en el que se suelen utilizar los torniquetes son amputaciones totales o parciales o bien, cuando exista una hemorragia severa.

¿Cómo colocar adecuadamente un torniquete?

De acuerdo con Jorge Alberto Suárez López, del Centro Médico ABC, el torniquete se debe colocar rodeando la zona de la cortada y ubicándolo a “10 o 15 centímetros de distancia de la lesión, pero no sobre las articulaciones”.

Posteriormente, se debe ajustar con fuerza y generando la suficiente presión sobre la parte del cuerpo donde se encuentra la herida.

Suárez López señaló que los torniquetes deben tener un mecanismo de apriete, ya sea una varilla o un cabrestante que al girarlo genera presión en la zona con la intención de cortar la circulación de la sangre y contener la hemorragia. Éste debe rotarse de dos a tres veces y anclarse para mantener la fuerza.

Al terminar de poner un torniquete se debe escribir sobre éste la hora en que se aplicó. De esta forma “cuando lleguen los servicios médicos sepan cuánto tiempo lleva aplicado el torniquete“.

Según el especialista, es importante considerar que, una vez que se aplica un torniquete, éste no se debe quitar, y que en caso de que el sangrado no pare, se deberá colocar un segundo torniquete.

“Si tienes todavía sangrado y no fue controlado con un solo torniquete, vamos a colocar un segundo. 4 cm por arriba, por a por debajo, por arriba el que ya está colocado previamente”, explicó el experto.

Ante la creencia de que los torniquetes “son malos” y “no pueden usarse por mucho tiempo” porque pueden ser contraproducentes, Suárez López dijo que esta maniobra puede permanecer colocada “el tiempo que sea necesario hasta que llegue a servicios médicos” y que si bien el torniquete corta de circulación y puede derivar en otra afección, lo primero que se busca es “la prevalencia de la vida”.

“Puede fallecer la persona por el sangrado tan severo que tiene. Entonces, en esa situación no me está preocupando la parte del cuerpo, me preocupa la prevalencia de vida, conservar la vida y que no fallezca por una hemorragia”. Jorge Alberto Suárez López, personal médico del Hospital ABC

Si bien, en la actualidad es posible comprar torniquetes listos para usar en casa, lo cierto existen muchos objetos que pueden hacer la misma función en caso de no contar con uno en el botiquín de emergencias.

“Cuando estás en casa o cuando estás en calle ocupas lo que tengas a la mano, hasta un cinturón, a lo mejor una cuerda que tengas a la mano de emergencia. Vamos a buscar algo que haga esta función, pero si adicional a eso encuentras algo rígido con qué hacer palanca, vas a aumentar la presión que ejerces”. Jorge Alberto Suárez López, personal médico del Hospital ABC

Niños, adultos y adultos mayores deben recibir primeros auxilios en caso de emergencia

Todos los especialistas del Hospital ABC coinciden en que tanto la maniobra de opresión, como la de empaquetamiento y la de torniquete pueden aplicarse de forma segura en niños, adultos y adultos mayores; ya que, con ellas se busca preservar la vida del paciente.

No obstante, Valdés hizo un llamado a no realizar este tipo de procedimientos sin el conocimiento previo, ya que, de lo contrario podrían provocarse daños mayores al paciente.

“Yo siempre recomiendo que si no sabes hacer una destreza en casita, no lo hagas. Lo primero es no causar más daño del que ya existe”. Javier Valdés, medico del Hospital ABC

Tipos de heridas

Heridas capilares

“Son heridas pequeñas que casi no sangran, que son las capilares, en las cuales solamente tratamos con lavar agüita, jabón. A veces no es necesario ni siquiera hacer presión, solita se va coagular”, dijo Soto.

Este tipo de cortaduras son las que pueden resultar de cortarse con una hoja de papel o al raguñarse con algún objeto.

Heridas venosas

Las heridas venosas son aquellas donde al cortarse se toca un vaso sanguíneo. En estas heridas generalmente la sangre es más oscura y es constante. “Vamos a ver una herida que va a sangrar constantemente”, indicó la estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABJ).

Un tipo de cortada venosa es la que puede ocurrir al romperse un vaso o cortar algo con un cuchillo en casa.

Heridas arteriales

“En las heridas arteriales la sangre va a ser más clara, más rojita y puede incluso estar como un como un chorrito porque hay más presión”, indicó Soto.

Botiquín de emergencia: elementos básicos para atender una quemadura

“En nuestro botiquín debemos contar con soluciones antisépticas como yodo o alcohol, y también material de curación, es decir gasas, vendas e incluso curitas”, dijo por su parte el doctor Ulises Sánchez.

Sánchez también destacó la importancia de considerar tener analgésicos base como paracetamol y algún desinflamatorio en el botiquín, ya que estos pueden ayudar a aliviar el dolor.