Profeco analizó 85 marcas de leche y sólo una reprobó; la venden en tiendas 3B

Foto: Shutterstyock//Ilustrativa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer, a través de su Revista del Consumidor del mes de septiembre, el análisis de 85 marcas de leches y productos lácteos ultrapasteurizados para verificar su cumplimiento con la normativa nacional, además de sus aportes nutrimentales.

De todos los productos analizados, la Profeco indicó que sólo uno mantiene irregularidades en cuanto a que su denominación no es la correcta.

¿Qué leche reprobó el estudio de la Profeco?

Según las autoridades, el producto que presentó una irregularidad fue Lacti Lac, ya que su denominación es incorrecta, pues en su etiquetado se indica que es una “bebida láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada”, cuando en realidad se podría tratar de una imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal.

Este producto lácteo que se comercializa únicamente en las tiendas “3B” es promocionado como “Bebida Láctea UHT Lacti Lac, una opción deliciosa y nutritiva para tu día a día”, según el sitio de internet de la tienda.

Se oferta en una presentación de 950 ml y como un producto fortificado con vitaminas A y D.

Según una consulta en internet, el costo de Lacti Lac es de 12 pesos por casi el litro de producto.

Leches mejor calificadas por Profeco

De acuerdo con la Profeco, todos los productos analizados cumplen con el contenido neto declarado y los parámetros de proteína, grasa, caseína, densidad, lactosa y sólidos no grasos indicados en la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012.

Mientras que los productos lácteos combinados cumplen con los parámetros de proteína, grasa y caseína, establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-183-SCFI-2012.

¿Cómo elegir la mejor leche?

La Profeco sugirió una serie pautas a seguir al momento de comprar y consumir leche o algún producto lácteo. Por ejemplo:

Leer las etiquetas

Al leer las etiquetas es posible identificar si se trata de leche o producto lácteo

con grasa vegetal.

Además, se puede verificar su fecha de caducidad y que el envase se encuentre en buenas condiciones.

Revisar las tablas nutrimentales

Dado que existe una gran variedad de productos en el mercado, se recomienda leer detenidamente lo que contiene cada uno de ellos para así elegir el que más se adapte a las necesidades propias.

Considerar los azúcares

Otra sugerencia es que, en caso de padecer diabetes, lo mejor es consultar a un médico para saber qué producto es el indicado.

Mantener los productos en refrigeración

Una vez abierto el envase, debe mantenerse en refrigeración y bien tapado para que no absorba olores de otros alimentos.

Sea cual sea el producto que se decida comprar, lo mejor es hacer una compra inteligente y bien adaptada a las necesidades de cada persona.